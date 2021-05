Editori, non tribunali

Benedetti gli editori liberi, non solo di pubblicare libri ma anche di esercitare il proprio libero arbitrio: “Una casa editrice non è un tribunale”. E poveretti invece gli editori che si trasformano in tribunali, in ossequio a un clima sociale e culturale inquisitorio. L’editore libero, in questo caso, è italiano e si chiama Einaudi, e basterebbe il nome. E’ il suo direttore generale, Ernesto Franco, a dire al Foglio che “una casa editrice non è un tribunale”, confermando che la biografia di Philip Roth scritta da Blake Bailey di cui ha acquisito i diritti verrà regolarmente pubblicata, nell’autunno del 2022 (ci sono da tradurre 900 impegnative pagine) come previsto. Chiarisce subito, Franco: “Lo pubblicheremo perché è un libro bello, di fondamentale importanza, su un autore fondamentale a livello mondiale e di cui Einaudi pubblica in Italia tutte le opere”. Non ha importanza dunque che l’editore americano W. W. Norton Company abbia annunciato il ritiro del libro già pubblicato, che non verrà più stampato, in seguito ad accuse di comportamenti sessuali inappropriati, e in un caso di stupro, che sono state mosse a Bailey da alcune donne. La decisione di Norton non può interferire con i diritti acquisiti, dunque traduzioni e uscite dovrebbero procedere regolarmente anche negli altri paesi, ma la scelta spetta ai singoli editori. Per Einaudi, la linea è chiara: “Una casa editrice è un’impresa privata. Ma per l’oggetto che tratta, che produce, ha anche un ruolo che è pubblico, contribuisce alla crescita culturale di un paese. Il nostro compito è quello di ‘dare la parola’, di permettere agli autori di esprimersi. E non quello di giudicare i loro comportamenti o le loro opinioni”.

