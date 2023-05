Il leggendario Warren Buffett non si inchina alle “moderne ortodossie”

Se pensiamo che anche la grande banca Goldman Sachs si è piegata alla neolingua e chiesto ai dipendenti di usare un linguaggio “neutro” con pronomi come “Ze” e “Zir”, si capisce subito quanto il capitalismo woke si stia diffondendo. Ma come racconta il New York Times, l’“oracolo” del capitalismo non ci sta. Si tratta di Warren Buffett, che si fa beffe di molte delle principali ortodossie aziendali del business moderno, lasciando fuori le politiche ambientali, sociali e di governance (Esg) e le preoccupazioni sulla diversità, l’equità e l’inclusione (Dei). Buffett non è caduto sotto l’incantesimo noto come “Esg”, che si riferisce agli investimenti secondo criteri ambientali, sociali e di governance più elevati. Sam Bankman-Fried, il re delle criptovalute estradato negli Stati Uniti dopo un’epocale bancarotta, aveva capito che per ungere il sistema doveva passare dagli “Esg”. Così ha manipolato gli “Esg” per evitare il controllo da parte delle autorità di regolamentazione e guadagnare credibilità presso gli investitori. Bankman-Fried aveva ad esempio promesso che la sua azienda avrebbe contribuito a costruire progetti solari per le comunità in Amazzonia. Bankman-Fried ha poi confessato che si trattava di un “gioco” per infilarsi nel sistema. E funzionava. Il magnate delle criptomonete veniva invitato al forum di Davos, dove ha parlato di “diversità, equità e inclusione”.

