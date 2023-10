Cari fan della cancel culture, limitatevi a leggere Omero senza processarlo

"Chi mi libererà dai Greci e dai Romani?” La domanda non è così recente. A chiederselo fu Joseph Berchoux alla fine del Settecento, terrorizzato dalla Rivoluzione: “Ci han sgozzato i Moderni a suon di frasi antiche”. Democrazia, repubblica, tirannia erano parole e categorie che avevano fornito le coordinate fondamentali per l’attacco all’Ancien Régime. Bruto ha tenuto a battesimo il Settecento, così come Antigone il Romanticismo e Edipo la contemporaneità. Nei rovesci del dharma, oggi le fazioni che brandiscono difesa o critica dei classici nel dibattito pubblico e le sue traduzioni social paiono spesso ribaltate. Le accuse di Omero sessista, Platone schiavista, contro cui si levano i video motivazionali che contrappongono agli effeminati ragazzi gender fluid spezzoni di film su palestrati spartani con cimieri e scudo. Il pastore democratico Cleaver ha concluso la preghiera al Congresso con un “Amen and Awoman” e un senatore repubblicano l’ha attaccato dandogli del cialtrone in latino (ignorando a sua volta che Amen è ebraico). Siparietto comico quanto si vuole, ma che addita una miopia bifronte, che idolatra una tradizione che parrebbe difendere vecchie supremazie o per le medesime ragioni la condanna senza appello.

