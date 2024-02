A lezione da Joan Acocella per un giornalismo culturale libero dall'oggettività

Il giornalismo internazionale piange e New York mormora parole di cordoglio e ammirazione per Joan Acocella. Nata in una San Francisco florida nell’anno della conferenza di Yalta, inseguì un dottorato in letteratura comparata per anni, per poi raggiungerlo dopo che era già stata sedotta dalle coreografie di George Balanchine. Fu un amore irrimediabile, che a partire dagli anni Ottanta l’avrebbe resa una delle critiche di danza più celebri, per testate come il Financial Times, il Wall Street Journal e l’iconico New Yorker. Riuscì a guadagnarsi la fiducia di danzatori russi come l’esule Mikhail Baryshnikov, e si accreditò come curatrice del memoir di Vaslav Nijinsky, tra i pionieri dei Ballets Russes in un’epoca dorata in cui il balletto riusciva a catalizzare le altre forme estetiche dell’espressione. Amante della psicologia e della letteratura, Acocella combinava genio a vivacità intellettuale. Con acume spaziava dallo studio dell’isteria come fenomeno imputabile a una condizione socio-strutturale di povertà, alla critica letteraria di Willa Cather, in cui la tragedia connaturata all’esistenza veniva corollata da una lucida consapevolezza politica.

