Sandra Milo era tutto tranne che una povera creatura

Sono tornato stordito dalla visione di “Povere creature”, anzi “Poor things” del regista greco di massimo successo Yorgos Lanthimos, due ore e mezzo nel bellissimo cinema Barberini di Roma tutto rimesso a nuovo, dove ho incontrato intellettuali e borghesie prostrate perché non si trovavano più biglietti (l’assalto era soprattutto alla versione sottotitolata, non voglio pensare cosa sia stato per quella in 35 mm). Ah, che bello, la gente torna in sala, diceva la gente in sala. La magia della sala! Nella magia della sala della domenica pomeriggio ho goduto della performance della fantastica Emma Stone, nel ruolo di Bella Baxter, moglie che nell’Inghilterra vittoriana viene sottratta al suicidio e a un marito tipo Vannacci, e invece salvata e riprogrammata da un chirurgo pazzo interpretato da Willem Dafoe. E rinasce alla vita con mente e linguaggio da bambina, scoprendo l’amore e il mondo, e naturalmente l’inutilità di maschi pomposi tra animali mostruosi e affettuosi mezzi maiale e mezzi gallina. Il sesso le pare il massimo, e “perché non fanno solo quello?”, chiede, degli uomini, che invece quando non lo fanno sono inutilmente complicati e noiosi.

