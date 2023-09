“Povere creature!” è un capolavoro che non merita etichettature femministe

Il romanzo di Alasdair Gray, così come il film fresco di presentazione a Venezia, è al contempo un atto di guerra contro il patriarcato e la sua esaltazione. La sua complessità non può essere ridotta a una frasettina buona per i social

Lo hanno fatto più o meno tutti ma, prima di mettersi a dire che “Povere creature!” è un atto di guerra contro il patriarcato, una storia di ribellione contro il ruolo della donna in età vittoriana, un rutilante esempio di liberazione femminile, ecco, prima di dire tutto ciò conviene notare un dettaglio non banale per il lettore non anglofono. Sia il film di Yorgos Lanthimos, fresco di presentazione a Venezia, sia il romanzo di Alasdair Gray, che risale al 1992 ma è stato appena pubblicato in italiano dall’eroico Safarà Editore, ruotano attorno al manoscritto – ovviamente fasullo – di un medico di fine Ottocento, che sostiene di avere sposato una donna riportata in vita da un collega (Emma Stone versione dark, nel film); costei, essendo nata a nuova vita adulta senza alcuna esperienza o educazione pregressa, esplora la vita sentimentale e sessuale con un’innocenza che sbaraglia i canoni morali dell’epoca e un po’ anche i nostri. Ora, l’ultimo capitolo del manoscritto inizia con le parole “Lettore, lei mi ha sposato”, calco di una citazione celeberrima oltremanica: il “Reader, I married him” da “Jane Eyre” di Charlotte Brontë.