Il mito del bambino politicizzato dalle favole ha distrutto fantasia e divertimento

Nel grande liceo classico senza lavagne e senza banchi a cui si è ormai ridotto il dibattito delle idee in Italia, l’argomento del giorno è come la traccia del tema in classe. Forza, tutti chini su Facebook a mettere i pensierini in bella copia sperando di diventare il cocco della Grande Maestra Collettiva! Ora pare che si debba scrivere della ristoratrice del Lodigiano; ma io, che da quando ho abbandonato i social network arranco dietro agli altri compagni, ero già qui con il mio foglio protocollo pronto a sviluppare l’altra traccia, Paola Cortellesi e le favole, che nel frattempo si è rivelata una mezza bufala alimentata dal passaparola. Poco male: tanto avevo in programma di copiare sotto banco da un libro dell’aprile 1978, i giorni in cui Aldo Moro era intrappolato nella tana poco fiabesca di via Montalcini.

