Il suicidio della ristoratrice e due domandine sull'assunzione di responsabilità collettiva

Giovanna Pedretti è stata trovata morta dopo essere stata criticata per una recensione falsa. Una vicenda che prende forma nella nebulosa dello sputtanamento social. Il giustiziere-influencer ha poco a che fare con la verità, molto con l’amore per i like

Quindi, fatemi capire. In quanto maschio, bianco, eccetera, io dovrei sempre sentirmi colpevole per tutti gli stupri, femminicidi, prevaricazioni maschili del mondo, come da mesi mi spiegano fior di intellettuali dolenti (anzi, se mi scrollo di dosso la colpa sono un po’ complice). Ma se invece si evoca un qualche vago o vaghissimo rapporto di causa-effetto tra l’accanimento di giornalisti, giustizieri-influencer, hater vari coinvolti in questa disgraziata vicenda e il suo tragico epilogo, col suicidio della ristoratrice del Lodigiano, allora questi si incazzano, respingono le accuse, si indignano: ma come vi permettete? Ma che ne sapete? Per carità, capisco la legittima difesa. Sia detto senza troppa ironia. E si sa che di fronte al suicidio, ogni suicidio, dovrebbe sempre calare il silenzio.