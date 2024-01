Se l'importante non è capire, ma trasformare la propria vita in un racconto

"Le cose sono di due maniere: alcune in potere nostro, altre no”. Lo diceva Epitteto, filosofo i cui ritratti scultorei vennero spesso confusi con quelli di Epicuro. E lo capirà bene Neil, l’io che dice io in questo nuovo romanzo di Julian Barnes intitolato Elizabeth Finch (Einaudi, 176 pp., 18 euro, Susanna Basso che luminosamente traduce). La perla aforistica, però, tocca proprio a lei, a Elizabeth Finch appunto, chiamata EF per tutto il romanzo, da Neil e dalla classe di “Cultura e civiltà” in cui la donna insegna. Ed è questa: “Il mondo è male organizzato perché Dio l’ha creato da solo. Avrebbe dovuto consultare un amico”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE