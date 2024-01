A cena con il potere: viaggio gastronomico nelle corti italiane

L’acclamata serie televisiva “The Crown”, che narra le vicissitudini della famiglia di Elisabetta II, è ambientata quasi esclusivamente a Downing Street e nei piani alti dei castelli di Windsor e Balmoral. Un’altra fortunata serie televisiva, “Downton Abbey”, mostra invece al grande pubblico che tutto ciò che avviene nei più dimessi locali di servizio di un palazzo nobiliare, tra maggiordomi e camerieri, cuoche e sguattere, ha lo stesso rilievo narrativo degli intrighi che si dipanano nella sontuosa dimora dei Crawley al tempo di Giorgio V, tra duchi e marchesi, sovrani in visita e parvenu alla finestra. Con ruoli ovviamente assai diversi, sono tutti protagonisti di quei pranzi, banchetti e ricevimenti che fin dal Medioevo erano simboli del potere del monarca. Già alla metà del VI secolo il senatore romano Cassiodoro scriveva nelle Variae (537-540) che “il ricco apparato della mensa reale è un ornamento di non poco conto per lo stato, perché è normale credere che il signore della casa abbia tanto potere quante sono le vivande insolite che sono presenti nei suoi banchetti”. Quasi un millennio più tardi gli ambasciatori veneziani a Londra registravano con meraviglia lo sfarzo delle mense giornaliere allestite alla corte di Enrico VII Tudor (1457-1509), dove si sfamavano non meno di ottocento persone, peraltro prosciugando le casse della Corona.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE