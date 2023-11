Branciaroli porta in teatro “Il caso Kaufmann”, la metafora del male

Franco Branciaroli, lei vuole salvare i delfini? “No”. Gli squali? “Li ammazzerei tutti”. I bambini poveri? “E come? Me lo spieghi lei, mandando una cifra ogni tanto?”. Mi dica, è almeno pacifista? “No, no, non ci credo. Mi piacerebbe, ma non funziona”. Così, in un batter d’occhio, abbiamo sgombrato il campo dai luoghi comuni tanto cari al mondo dello spettacolo. Tra poco più di un’ora, questo mattatore che da più di 50 anni seguiamo in teatro, al cinema e persino nelle serie televisive, andrà nuovamente in scena.

