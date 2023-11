Altro che appelli pro Palestina, Picasso s'inventò Guernica: questa è arte

Il direttore della storica, prestigiosa rivista d’arte contemporanea Artforum David Velasco è stato licenziato in tronco per aver pubblicato una lettera firmata da un manipolo di artisti a favore della Palestina. Sciocchi i proprietari della rivista, i signori Penske, sciocco lui. Insurrezione nel mondo dell’arte a difesa di Velasco tirando in ballo la libertà di parola. Clamorosa stupidaggine. La libertà di parola nel mondo dell’arte non esiste. Se uno si azzarda a proporre un recensione virulentemente negativa nei confronti di una mostra presentata dal gotha del potere del sistema dell’arte, Velasco non la pubblicherebbe. Sciocchi comunque i proprietari della rivista a licenziare uno che superficialmente si è infilato in una cosa più grande di lui, che esperti del medio oriente da mezzo secolo non sanno come risolvere. Non solo Velasco ha esposto l’arrogante ambizione del mondo dell’arte che oramai da decenni prova a fare l’imitazione del mondo reale con curatori pseudo ministri degli Esteri, artisti pseudo sociologi o pseudo antropologi o pseudo dissidenti. Se uno ha la fortuna e il privilegio di dirigere una rivista d’arte e non Foreign Affairs, la usi come tale.

