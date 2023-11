A Gaza è il momento di accerchiare Hamas e di aiutare i civili

Se si pensa all’estensione della Striscia di Gaza, una superficie di trecentosessanta chilometri quadrati, a stento si riesce a immaginare come quel territorio riesca a contenere tutto quello che sta accadendo. La parte settentrionale, ha detto uno dei portavoce dell’esercito israeliano, è una zona di feroci combattimenti e proprio da questa zona anche ieri è stato aperto un varco per permettere a circa quindicimila persone di spostarsi nella zona meridionale della Striscia. Sono passati tra i carri armati israeliani, reggendo bandiere bianche, erano talmente tanti che Tsahal ha lasciato il corridoio aperto – sono i soldati israeliani a garantirne la sicurezza – per cinque ore anziché quattro. In questo stretto pezzo di terra si combatte e si scappa, sotto le case, le moschee, gli ospedali c’è il mondo di Hamas, che aspetta i soldati israeliani per tendere delle imboscate. A sud, dove i civili dovrebbero stare più al sicuro, le condizioni dei centri umanitari sono di sovraffollamento e le operazioni dell’esercito israeliano per sradicare Hamas dalla Striscia, prima o poi, potrebbero spostarsi a sud. Israele ha detto di essere pronta a costituire una zona umanitaria speciale ad al Mawasi, vicino alla costa, dove non ci sono infrastrutture di Hamas e non lontano dal valico di Rafah, la porta di accesso per gli aiuti. Per gli alleati di Israele la questione dell’assistenza per i civili nella Striscia non può più essere rimandata e sarà questo l’argomento della conferenza internazionale convocata dal presidente francese Emmanuel Macron oggi a Parigi a margine del Paris Peace forum. Parteciperanno, oltre ai paesi occidentali, anche l’Egitto, la Giordania e i paesi arabi del Golfo, ma non ci sarà Israele. Macron ha parlato l’altro ieri con il primo ministro Netanyahu e ci sarà un’altra telefonata una volta terminata la conferenza sugli aiuti umanitari, ha fatto sapere l’Eliseo. Per l’Italia ci sarà il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE