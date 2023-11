Le bandiere bianche a Gaza

La ripresa è fatta da una finestra, da lontano, e mostra un gruppo di gente armata che entra e esce da un pick up nero. Sono armati, hanno il volto coperto, sparano e uccidono puntando alla testa di un uomo, armato anche lui. La notizia che si diffonde appena le immagini vengono pubblicate è che l’uomo ucciso è la guardia di Abu Mazen e che forse anche il capo dell’Autorità nazionale palestinese è stato ferito. Arriva anche una rivendicazione da parte dei figli di Abu Jandal, un gruppo che l’indomani della visita del segretario di stato americano, Antony Blinken, aveva lanciato un ultimatum ad Abu Mazen: hai ventiquattro ore per aprire un altro fronte contro Israele, o ci ammutiniamo. Il gruppo afferma di essere parte dell’apparato di sicurezza dell’Anp, quindi dovrebbe rispondere al suo leader, ma minaccia di essere pronto a creare il caos per non lasciare solo Hamas. L’Anp ha smentito, ha detto che non ci sono stati scontri, non ci sono stati attentati contro Abu Mazen e non ci sono membri della sicurezza pronti ad ammutinarsi. Le parole dell’Autorità nazionale palestinese vanno prese con cautela, come le immagini registrate da una finestra e come le rivendicazioni di un gruppo che si autodefinisce figli di Abu Jandal. L’idea che si apra un fronte in Cisgiordania è una forte paura, la politica di alcuni membri del governo di estrema destra disobbedisce all’ordine generale di placare l’odio. Ieri l’esercito israeliano ha cominciato a entrare dentro Gaza City, e iniziano forse le battaglie più dolorose per un esercito che ha perso trenta uomini dall’inizio dell’operazione di terra. Tsahal ha aperto un varco tra la parte nord e quella sud della Striscia per permettere le evacuazioni, per ora la battaglia si concentrerà lì: i palestinesi sono passati tenendo in mano bandiere bianche, hanno raccontato di aver avuto paura. Sono passati attraverso un corridoio costituito dai carri armati dell’esercito israeliano disposti in modo da impedire a Hamas di sparare contro chi prova a evacuare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE