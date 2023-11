Come si prepara Netanyahu alla fine della guerra

In questo conflitto tutti pensano già al dopo: a come ricostruire la Striscia, a come rimpire il vuoto di potere quando Hamas sarà sconfitto, a come fare i conti con quello che è successo in Israele. Anche il premier israeliano pensa al futuro ed è pronto a preservare la sua leadership. I rischi

Ogni azione, nella politica di Israele, in questo momento può produrre una reazione uguale e contraria. La politica del governo di Benjamin Netanyahu deve obbedire a princìpi fisici, bilanciare e controbilanciare, mentre si combatte una guerra in cui stranamente tutti, più che tenere a mente gli obiettivi, pensano al dopo. Il segretario di stato Antony Blinken nel suo ultimo viaggio ha parlato spesso del dopo, di come si riempirà il vuoto lasciato da Hamas a Gaza: sembra che lo sradicamento militare del gruppo di terroristi sia cosa certa e che faccia già paura il dopo, il cosa potrà venire a crearsi dentro la Striscia. Quello che si dice meno, quello che si sussurra appena, è invece come sarà il dopo Netanyahu in Israele, se mai ci sarà un dopo Netanyahu. Il premier israeliano anche se ne preoccupa, ben convinto che però non ha alcuna intenzione di concedere spazio al dopo: lui vuole restare. Domenica un ministro della sua maggioranza, Amichai Eliyahu, ha detto che tra le varie opzioni, lo stato ebraico contempla l’idea di lanciare l’atomica su Gaza. La frase è pericolosa per due motivi: perché può scatenare reazioni forti e contrarie e perché priva la politica nucleare israeliana del suo principio di ambiguità. Netanyahu ha detto che le sue affermazioni sono lontane dalla realtà e lo ha allontanato dalle riunioni del governo. Eliyahu però rimane nel governo, il premier non rinuncia alla sua coalizione di estrema destra.