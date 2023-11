La Shoah e il nuovo millennio. Il discorso alla Svizzera di Elie Wiesel

Il 7 ottobre 1999, nell’aula magna dell’Università di Friburgo, in Svizzera, Elie Wiesel tiene un discorso di oltre un’ora sul rapporto tra passato e futuro. Wiesel, premio Nobel per la pace 1986, è l’ospite di onore di un convegno internazionale organizzato dalla Federazione svizzera delle comunità israelitiche (FSCI) dedicato al tema della Svizzera di fronte al suo passato. Gli organizzatori gli hanno chiesto di parlare, in particolare, della Shoah: quali sono le implicazioni di Auschwitz per il nuovo millennio? Di quel discorso, inedito fino ad oggi, venne fatta una registrazione, custodita per quasi vent’anni dalle mani devote di Raniero Fratini, e affidata, nel 2018, alle cure di Sibilla Destefani.

