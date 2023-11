Elevazione e rivelazione. Savarese racconta il soprannaturale nel quotidiano

Per fortuna Eduardo Savarese ha iniziato a scrivere “Le Madri della Sapienza” (appena pubblicato da Wojtek) molto tempo fa, già nel 2018, nei tempi insospettabili della coalizione gialloverde, quando non erano alle viste pandemie o guerre né tampoco il governo di destra-destra guidato da una giovane donna che ambisce a coniugare innovazione e conservazione. Non trasformare i propri romanzi in instant book è il vantaggio degli scrittori che ci mettono anni, ma talvolta sono sfortunati. Nel caso di Savarese, la sorte ha voluto che il governo Meloni facesse da cornice storica all’uscita del suo romanzo su un giovane che si trova a capo del primo esecutivo di destra-destra dell’Italia repubblicana. Pazienza. Basta esplorare la trama per capire che le differenze fioccano, quindi non è l’ennesimo romanzo a tema civico. Al cospetto del privato di questo immaginario presidente del Consiglio, tutti i recenti pettegolezzi sulla nostra e reale non possono che impallidire. Suo padre è stato infatti un parlamentare progressista, riuscito nell’intento di far approvare il matrimonio omosessuale; una specie di Zan che ce l’ha fatta. Lo stesso presidente del Consiglio è nato con la gestazione per altri, è “un non-nato-da-donna”; forse per ribellione, finisce per diventare leader di una casa comune antisocialista e antiliberale, ostile perfino al populismo gretto di sovranisti e complottisti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE