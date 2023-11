Fuori schema. L'enfant terrible della critica nello specchio dei suoi saggi

Per capire, diceva Oscar Wilde, bisogna essere parziali. Essere imparziali vuol dire non capire assolutamente nulla. Ecco, Berardinelli è un critico parziale. Cioè, è un vero critico. Perché imparziale può essere uno storico della letteratura, un professore di letteratura, ma non un critico. Berardinelli ha le sue passioni, i suoi autori, le sue predilezioni e le sue antipatie. Ed è una sorpresa vedere come questa raccolta di saggi, Antinomie. Letteratura, intellettuali, idee (editore Inschibboleth, 2023), tutti occasionali come debbono essere i saggi, riesca a darci un ritratto completo dell’autore, e a guidarci, appunto, tra le sue passioni e i suoi aborrimenti. Ci riesce, perché i saggi sono stati scelti da Berardinelli stesso, attingendoli da un lasso di tempo molto esteso (il più antico risale agli anni Ottanta, il più recente è di pochissimi anni fa) e nella loro varietà vengono a comporre un autoritratto. Come ogni critico pur sang, infatti, Berardinelli parla d’altro per parlare di sé stesso. Certo, qualcosa di simile si potrebbe dire anche dell’antologia di suoi scritti apparsa appena l’anno passato dal Saggiatore, Un secolo dentro l’altro. Ma in quella corposissima raccolta (più di mille pagine) il percorso per così dire il lettore se lo deve fare da solo, mentre qui può affidarsi a una guida più sicura di tutte, quella di chi i saggi li ha scritti.

