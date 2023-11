Breve autobiografia della nazione, Cassese spiega com'è il Potere in Italia

Spesso si ricorre per scorciatoia un po’ sciatta all’espressione “autobiografia della nazione” per descrivere un fenomeno generale, sociale o politico, di cui si intravedono solo i contorni o qualche elemento. E tutto diventa un indefinito “carattere nazionale”. Nel caso del professor Sabino Cassese e del suo ultimo volume – “Le Strutture del potere”, una densissima intervista con Alessandra Sardoni (Laterza, 208 pp., 15 euro) – la tentazione di quella espressione è paradossalmente più giustificata. Davanti a questa minuziosa ricognizione sul potere – dello stato, delle magistrature, delle amministrazioni, dell’economia – è davvero come trovarsi davvero davanti a una “autobiografia della nazione” in una sola persona. Anziché applicarsi a concetti generali, l’analisi passa attraverso il vaglio e l’esperienza lunga e sfaccettata dell’autore-intervistato. Ci perdonerà il professore per questa che non è una celia, ma solo un aiuto alla lettura. Cassese, dice Sardoni, ha attraversato tutti i ruoli del potere possibili per una élite intellettuale (normalista di formazione) in un sistema di relazioni democratiche. Il potere di suggerimento dei centri studi, il lavoro di docente, il potere amministrativo e quello politico (ministro e capo di numerose commissioni), quello della magistratura (la Consulta), il ruolo di policy maker. Di qua e di là della linea d’ombra che divide il potere attivo da quello di influenza. Ma “autobiografia della nazione” indica anche che il libro è così denso di nomi, dettagli, episodi, di ricostruzioni di momenti cruciali della storia repubblicana – dalla morte di Mattei alle privatizzazioni, ai sottili passaggi della rielezione di Mattarella – che il “potere” viene reso plasticamente evidente nella sua essenza fatta anche di persone, di intrecci, di reti, di avvenimenti. Lo scorso anno il politologo e “civil servant” Antonio Funiciello ha pubblicato un bel libro sulle caratteristiche del potere politico (per l’esattezza della “leadership”, che del potere politico è un aspetto), costruito attraverso alcuni idealtipi, da Cavour a Havel, per intendersi. Là “la funzione di guidare” era individuata nelle sue sfaccettature da queste figure. Nella ricognizione di Cassese, attraverso la mediazione della sua intervistatrice – encomiabili la preparazione, la competenza e l’acribia con cui Alessandra Sardoni chiede conto di ogni dettaglio – il potere viene invece colto in azione: biografia per biografia. Anche solo per questo è una lettura di grande interesse.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE