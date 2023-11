I tradimenti del genio. La parabola di von Neumann

Nel 1738 l’inventore francese Jacques de Vaucanson mise a punto la sua “anatra digeritrice”, un automa in grado di mangiare chicchi di grano, digerirli e defecarli. Fu questo il primo modello dei cosiddetti “gastrobot”, robot dotati di apparato digerente di tutto punto, quindi capaci di trarre il loro fabbisogno energetico da cibo reale. Il vantaggio inestimabile di questi automi è che producono energia in modo meccanico, a partire dalle risorse naturali disponibili, senza supervisione umana. Ebbene, queste macchine organate incutono in noi esseri umani assai poco timore: sono costruite per essere come noi, per ricalcare i nostri bisogni primari, persino nelle debolezze e nelle meno nobili attività di espulsione dei residui non assorbiti dall’intestino. Ma, più di ogni cosa, ci piace la toccante docilità con cui accettano di sostituirci nell’espletamento di compiti pesanti e ingenerosi. Di contro, destano assai più allarme altre e più temibili macchine, quelle intelligenze artificiali che sanno riprodurre le virtù umane più nobili, relative al pensiero e alla libera scelta. Dispositivi guidati da algoritmi, che pretendono competere con le nostre facoltà deliberative, perché, dinanzi a una vasta serie di alternative, sanno individuare l’opzione più vantaggiosa. E lo sanno fare molto meglio di noi, perché mettono a frutto una duplice facoltà, in cui gli umani mostrano evidenti carenze: non solo sanno valutare tutti i possibili esiti di tutte le possibili alternative nel tempo di poche frazioni di secondo, ma apprendono dalle esperienze passate a non ripetere gli errori commessi – cosa a quanto pare impossibile per gli esseri umani. Per giunta, queste macchine intelligenti non sono appesantite da quella nutrita serie di limiti, tipici della natura umana, che “corrompono” la razionalità delle nostre scelte, quali la paura, l’orgoglio, la titubanza, l’improntitudine, il capriccio e molti altri.

