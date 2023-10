Rachel Reeves offusca la sua stella con un libro scopiazzato da Wikipedia 

Un po’ “Storie della buonanotte per ragazze ribelli”, perfettamente in linea con la moda delle riletture femministe che stanno abbracciando vari ambiti del sapere, il libro di Rachel Reeves, cancelliera ombra del Labour ed economista più in vista di una scena politica britannica in cui si respira forte l’aria di elezioni, si intitola “Le donne che hanno fatto l’economia moderna”, e forma un trittico ideale con i precedenti, “Donne di Westminster: le deputate che hanno cambiato la storia” e “Alice a Westminster: la vita politica di Alice Bacon”.

L’intenzione, di per sé, sarebbe buona: affidare a una serie di profili di economiste celebri o dimenticate il compito di raccontare il contributo che le donne hanno dato all’economia per mettere in luce la prospettiva diversa da cui hanno guardato i problemi e discutere le soluzioni date, approfittando per parlare un po’ di sé e raccontarsi a un pubblico di elettori. Peccato che l’uscita sia stata di quelle da morire d’imbarazzo, non solo per sé ma per tutto il suo partito, in testa nei sondaggi di una ventina di punti: prima ancora di finire in libreria, il Financial Times, senza neppure il sussidio di app per rilevare i plagi, si è accorto che “Le donne che hanno fatto l’economia moderna” è pieno di passaggi ripresi pari pari da Wikipedia e altre fonti, tra cui un vecchio necrologio e il discorso di un collega di partito di Reeves. Sono venti almeno i punti incriminati e non si sa se indignarsi più per il sospetto di plagio o deprimersi per la sciatteria con cui l’astro nascente della politica britannica si è mossa in questa sua prova letteraria, lasciando che la sua stella perdesse un bel po’ di lustro.

