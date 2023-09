Cosa c'è dietro la carta di Rishi Sunak da conservatore retrò

Il premier britannico non è progressista in tema di diritti sociali e sui diritti. Mentre sulle tasse non si avventura in promesse di tagli. Così gli resta principalmente l'appeal dell'uomo di destra che si rifà alla Thatcher

Giovane, assennato, origine indiana, bella famiglia, disposto a spendere per aiutare i britannici durante la pandemia, arrivato a riportare ordine dopo anni folli di festini eurofobi e culti della personalità: sarà senz’altro un liberal, questo Rishi Sunak. E invece no, proprio no, anzi, è il premier più di destra dai tempi di Margaret Thatcher e non tanto perché il suo governo sia una tribute band pronto a scimmiottare la postura della Iron Lady come avvenuto in passato, ma proprio perché per istinto e indole l’attuale leader conservatore guarda a destra, sempre a destra. Ad aver raggiunto questa conclusione già qualche mese fa è stato l’Economist, che nella rubrica Bagehot, dal nome della penna più influente e brillante dell’epoca vittoriana, ha tracciato un profilo molto lucido di Sunak, andando al di là del trompe-l’oeil di questi ultimi mesi.