Sunak al volante. Il premier inglese ribalta la politica green dei Tory e BoJo

Niente scatti in bici per il primo ministro: il leader conservatore si fa paladino degli automobilisti e della "gente normale" che non può tollerare che le politiche ambientaliste abbiano un qualunque impatto sullo stile di vita delle masse

Rishi Sunak ha trovato parcheggio, forse. Rompendo con la linea tenuta finora (a fatica) dal suo partito, ha deciso di farsi paladino degli automobilisti e di quell’idea astratta di “gente normale” che non può tollerare che le politiche ambientaliste abbiano un qualunque impatto sullo stile di vita delle masse. E quindi, dopo essersi fatto fotografare nella Rover di Maggie Thatcher, ha annunciato un centinaio di nuove licenze per esplorazioni e trivellamenti al largo del Mare del Nord, con la promessa che si possono azzerare le emissioni entro il 2050 e puntare sul petrolio e il gas, purché siano local per inquinare quattro volte meno, e creando pure 20mila posti di lavoro grazie al progetto Acorn sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio nei giacimenti petroliferi in disuso. Che peraltro sono in Scozia, dove la crisi dell’Snp ha aperto praterie politiche per i due principali partiti britannici. Inoltre, con la riduzione dei costi sul carbon trading scheme, si fa pure un po’ di concorrenza all’Unione europea dove le regole sono più stringenti.