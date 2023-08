Questa Brexit infattibile

Il governo britannico sta per annunciare un’ulteriore posticipazione dei controlli nei porti sui prodotti di origine animale e vegetale provenienti dall’Unione europea: lo ha scritto il Financial Times, citando alcune fonti che sostengono che un’eccessiva burocrazia sui prodotti importati potrebbe aggravare ulteriormente l’inflazione. Naturalmente si tratta di controlli che esistono soltanto da quando è stata introdotta la Brexit, e forse è improprio dire “esistono” perché ce ne sono invero molto pochi rispetto a quelli che erano previsti. Questi ultimi avrebbero dovuto partire da ottobre, ma sono stati posticipati, così come altri: di fatto in questo momento sono soltanto le esportazioni dal Regno Unito all’Ue a essere controllate, mentre per le importazioni non c’è un regime unico e non c’è nemmeno un calendario definito sull’introduzione dei controlli.

