Starmer coperto di glitter ridisegna il Labour che restituirà il futuro agli inglesi

Il leader dei laburisti inglesi non vuole il voto di protesta o dei contro: l'obiettivo del nuovo Labour è quella di "avere un passo leggero sulla vita delle persone" e lo dimostra la reazione di Starmer a una profovazione di un attivista per il clima

Un guaritore, deciso a restituire al Regno Unito il suo futuro. Così si è mostrato Keir Starmer, coperto del glitter color smeraldo lanciato a sorpresa da un militante ambientalista, che a conti fatti gli ha quasi fatto un favore, permettendogli di mostrare compostezza e rapidità di reazione. “La democrazia ha bisogno di un aggiornamento!”, ha urlato il giovane, portato via dalla sicurezza e poi arrestato mentre il leader laburista si toglieva la giacca, si dava una spolverata e rispondeva che è proprio per eliminare la dicotomia tra potere e protesta che aveva cambiato il partito. E non aveva che da indicare la platea, unita, ottimista, entusiasta per dimostrare le sue capacità di cura: il partito era a pezzi e l’ha sanato, “estirpando l’antisemitismo dalla radice” - parole seguite da uno dei tanti applausi in piedi - e lo stesso intende fare con il paese, a cui a furia di parlare di un concetto vago e magniloquente di potere è stato tolto il futuro.