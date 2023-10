Prima di ogni riforma, Starmer ha estirpato l'antisemitismo dal Labour. I passi di oggi  

Quando l’antisemitismo prosperava indisturbato nel Labour di Jeremy Corbyn, tra vignette mai ripudiate, dichiarazioni più che equivoche e una certa ostinazione a trascurare qualunque segnalazione di abuso, Rachel Reeves aveva pensato, per la prima e unica volta, di lasciare il partito nel quale militava da quando aveva 17 anni. Non fu l’unica e alcuni deputati all’epoca passarono all’azione: nel 2019 se ne andarono in sei, tra cui Luciana Berger, rientrata a febbraio scorso dopo un invito di Keir Starmer, leader che nei confronti della palude ideologica della vecchia guardia non ha usato mezze misure, mandando via tutti quelli che hanno dimostrato tolleranza verso la retorica antisemita, anche se erano nel suo governo ombra come Rebecca Long-Bailey. “Questo non è il partito che ho lasciato”, ha dichiarato Berger con le lacrime agli occhi alla platea l’appuntamento laburista di Liverpool, che le ha dedicato una standing ovation. “Non è la conferenza alla quale ho partecipato per l’ultima volta cinque anni fa, scortata tristemente dalla polizia”, ha detto, sottolineando come tutto sia cambiato grazie all’intervento di Starmer e della nuova guardia.

