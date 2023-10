Caro Joyce, ti scrivo. Cade il mito dello scrittore solitario

Scrivere è una esperienza solitaria, un’evocazione di morti, un dialogo fitto con persone e storie mai esistite che invadono il tempo e lo spazio quotidiano. Non si sa mai davvero chi accoglierà quel tentativo di comunicarsi al mondo, perché come notava Szymborska, si scrive per poi ritrovarsi – forse e solo forse – a stringere la mano a un ragazzo tra duecento anni. Per questo, al di là di critiche, successi, premi, dibattiti, ciò che un artista desidera di più non è essere ammirato ma anzitutto essere compreso, “visto”, messo a fuoco nel suo sforzo e nel suo cammino. Il conforto dello sprone e della stima di chi partecipa alla medesima scalata. Lo sguardo e la mano tesa di un amico nel tuo stesso lasso di tempo. Come scrisse C. S. Lewis, che intorno al calore del suo temperamento seppe radunare il gruppo di professori e scrittori che passò alla storia come gli Inklings, e che comprendeva colossi come J. R. R. Tolkien e fece da levatrice a “Il Signore degli Anelli” e “Narnia” tra volute di fumo delle pipe e boccali di birra, gli amici fondamentali nella vita si possono dividere in due categorie, parimenti importanti, l’alter-ego e l’anti-ego: “Il primo è l’uomo che per primo vi rivela che non siete soli al mondo, rivelandosi (oltre ogni speranza) capace di condividere tutti i vostri piaceri più segreti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE