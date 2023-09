Perché piace tanto Tolkien

Se, negli anni Trenta, qualcuno avesse cercato di prevedere l’autore inglese di bestseller del XX secolo, probabilmente non avrebbe scelto un professore di Oxford” scrive sul Wall Street Journal il rabbino Meir Soloveichik. “John Ronald Reuel Tolkien, morto 50 anni fa, il 2 settembre 1973, trascorse tutta la sua vita professionale nell’accademia, ma il suo impatto sul mondo andò ben oltre la torre d’avorio. La sua serie di romanzi ‘Il Signore degli Anelli’, che ha lanciato il genere moderno della letteratura fantasy, ha venduto oltre 150 milioni di copie ed è servita come materiale per i film di grande successo di Peter Jackson. La fama di Tolkien iniziò con un’opera molto più leggera, ‘Lo Hobbit’, pubblicata nel 1937. Un libro per bambini: è la storia di Bilbo Baggins, una creatura pigra che viene improvvisamente spaventata fino all’alacrità da un mago in visita e da un entourage di nani che lo reclutano per unirsi alla loro invasione della tana di un drago. Lungo la strada, Bilbo acquisisce un utile anello che gli permette di diventare invisibile, un dispositivo magico essenziale per il trionfo della sua ricerca.

Tolkien avrebbe potuto continuare la sua carriera come autore di libri per bambini di enorme successo. Invece, ha fatto seguire allo ‘Hobbit’ la trilogia ‘Il Signore degli Anelli’, in cui viene rivelato che il ninnolo scoperto da Bilbo era stato forgiato molto tempo prima dall’oscuro signore Sauron. La sua scoperta del talismano perduto da tempo mette in moto una serie di eventi in cui personaggi provenienti da tutto il regno della Terra di Mezzo – il mago Gandalf, umani, nani ed elfi – si uniscono per combattere contro le forze dell’oscurità. Al nipote di Bilbo, Frodo, viene affidato il terribile compito di portare l’anello nelle profondità del territorio di Sauron, per distruggerlo nei fuochi in cui è stato forgiato. A differenza dello ‘Hobbit’, la trilogia – che comprende ‘La Compagnia dell’Anello’, ‘Le Due Torri’ e ‘Il Ritorno del Re’ – è densamente scritta, con paragrafi su paragrafi che descrivono la geografia della Terra di Mezzo. I film di Peter Jackson mantengono questo elemento dei romanzi. Tolkien scrisse anche un’appendice che spiega la storia della Terra di Mezzo e ha inventato linguaggi come l’elfico di sana pianta. Eppure Tolkien credeva che questi dettagli fossero essenziali, poiché una grande creazione letteraria deve offrire ai suoi lettori un mondo intero in cui abitare la loro immaginazione.

