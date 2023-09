C'è una Svezia “da evitare”, tra criminalità, parchi giochi fantasma e una società parallela

Un giornalista in visita ai “quartieri sensibili” di Malmö dove è meglio non mettere piede. Qui c'è una verità che ancora tanti svedesi negano con insistenza

La Svezia sta affrontando una ondata di criminalità senza precedenti, almeno per la democrazia scandinava. Michael O’Shea sullo European Conservative ha raccontato uno degli epicentri di questa crisi che fa cadere governi e discutere il paese.



Malmö, situata vicino all’estremità meridionale della Svezia, è la terza città più grande del paese. Insieme alla maggior parte della Skåne, la regione più meridionale della Svezia, per secoli ha fatto parte del regno danese. A lungo città industriale e marittima, ha subìto un’importante trasformazione dopo l’apertura nel 2000 del ponte Öresund, che collega fisicamente Svezia e Danimarca e, cosa più importante, l’Alta Scandinavia con il resto del continente. Presenta anche uno dei climi più miti della Svezia. A causa di queste caratteristiche economiche e geografiche, Malmö è da decenni un centro di immigrazione di massa in Svezia. Una buona metà della popolazione della città è ora etnicamente non svedese.

Come risultato di questi stessi fattori, la Svezia, e in particolare Malmö, ha ricevuto un’attenzione da parte dei media che va oltre le sue dimensioni relativamente modeste. L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha persino commentato le attuali difficoltà demografiche del paese. Indipendentemente dalla conoscenza da parte dell’ex presidente degli eventi nel paese, ha attinto a un argomento ampiamente noto ma solo a volte riconosciuto: c’è qualcosa di marcio nello stato svedese.

Un tempo uno dei paesi più sicuri d’Europa, la Svezia ha registrato un tasso di omicidi con armi da fuoco di quattro per milione di abitanti nel 2020, di gran lunga superiore alla media europea di 1,6 per milione. I decessi per armi da fuoco sono triplicati dal 2012 al 2020. Il tasso di omicidi totale del paese è balzato a 12 per milione, rispetto a una media europea di meno di 8 per milione. Nessun altro paese europeo ha registrato aumenti comparabili nel corso del XXI secolo. Nel 2019, quasi 260 crimini in Svezia includevano esplosivi, con un aumento del 60 per cento rispetto all’anno precedente.

A lungo associata al progresso delle donne, la Svezia ha anche assistito a un drammatico aumento degli stupri, da 421 nel 1975 a 6.620 nel 2014 (un aumento di oltre il 1.400 per cento). Dal 2013 al 2018, il 58 per cento degli uomini condannati per stupro in Svezia erano nati all’estero (una statistica che non include figli o nipoti di immigrati). Secondo uno studio dell’Expressen, 40 dei 43 uomini condannati per stupro di gruppo in Svezia sono nati all’estero o avevano due genitori nati fuori dalla Svezia. Volendo vedere di persona cosa sta succedendo nella Svezia un tempo pacifica, ho incontrato un collega ungherese che sta studiando nel paese, con la speranza di separare le verità dalle falsità a Malmö.

Il centro di Malmö è bellissimo. I turisti dovrebbero includerlo nei loro itinerari scandinavi, almeno come gita di un giorno da Copenaghen. Il mix di edifici costieri colorati e di edifici in mattoni rossi dall’aspetto moderno produce un effetto elegante. Questa parte della città riflette lo stato neutrale del paese durante le guerre mondiali e il successo economico del secolo scorso. Tuttavia, il centro di Malmö non è il posto giusto per vedere i cambiamenti sociali avvenuti in Svezia. Volevamo andare nel famigerato distretto di Rosengård, un luogo che occupa un posto di rilievo nella maggior parte delle discussioni sull’immigrazione di massa in Svezia. Prima che la crisi dei migranti del 2015 iniziasse sul serio, la scuola ha riferito che nessuno studente aveva usato lo svedese come prima lingua in 14 anni. Da almeno un decennio, i vigili del fuoco e i servizi ambulatoriali si sono rifiutati di recarsi lì senza una scorta della polizia, poiché gli attacchi contro i soccorritori sono frequenti.

La nostra prima sera in città, abbiamo chiesto alla gente del posto, per lo più dipendenti di hotel, camerieri e proprietari di pub, se parti della città, in particolare Rosengård, fossero pericolose. La risposta è stata un “no” unanime, di solito con una punta di disprezzo per il fatto che potessimo fare una domanda del genere. Forse c’è qualche problema, dicevano, ma non è niente che non trovereste a Londra o Parigi. Oh, e i parchi giochi! Un numero scioccante di residenti di Malmö ha detto che Rosengård ha parchi giochi meravigliosi. Era quasi come se la popolazione svedese della città avesse appreso una serie di risposte da dare.

La mattina successiva, abbiamo fatto il nostro primo di tre viaggi a Rosengård. Ci siamo diretti a Rosengård in taxi. Il nostro autista era un tunisino amichevole. Abbiamo apprezzato la conversazione con lui e il sentimento sembrava essere reciproco. Ha spiegato che non era religioso in Tunisia, ma ha appreso dell’islam ed è diventato devoto dopo il suo arrivo in Svezia. Al nostro arrivo, ha rimosso dal baule un Corano in svedese e ce lo ha mostrato. Ci ha letto il suo brano preferito. Forse scambiando la nostra curiosità per un desiderio di conversione, ci ha consigliato di andare in Egitto per imparare la forma corretta dell’islam. Ci siamo lasciati e abbiamo iniziato il nostro viaggio a Rosengård a piedi.

Tutti quelli che abbiamo incontrato per strada erano di origine mediorientale o africana. Per la maggior parte erano giovani e molti erano bambini in età scolare, nonostante fosse martedì. Praticamente tutti i segnali (esclusi i segnali stradali) erano in arabo e svedese, o solo in arabo. Un cartello in arabo raffigurante personaggi dei cartoni animati provenienti da varie parti del mondo musulmano pubblicizzava la promessa di benessere per tutti del partito della Giovane sinistra. Un altro cartello che annunciava l’amore per Gesù era stato ridotto a brandelli. Ci siamo diretti al Rosengård Centrum, nome sia di una sezione del distretto che del suo omonimo centro commerciale.

Era la festa di Eid. L’Unione islamica di Malmö aveva affisso cartelli per celebrarla, oltre a simboli culturali islamici, all’ingresso del centro commerciale. I cartelli in tutto il centro commerciale celebravano il Ramadan e l’Eid. Le lingue araba e svedese si contendevano la prevalenza e la maggior parte dei negozi vendeva cibo, vestiti o merci islamiche. E’ interessante notare che una libreria esponeva un soffitto rivestito con bandiere arcobaleno e una vetrina con libri per bambini a tema Lgbt. Una deliziosa rappresentazione delle contraddizioni della Svezia. Ci siamo fermati per un pranzo a un fast food che si è rivelato un punto di ritrovo per la popolazione somala. Né l’inglese né l’eccellente svedese del mio collega si sono dimostrati sufficienti per ottenere un pasto. Abbiamo deciso di trovare cibo altrove. Eravamo le uniche persone non somale. Successivamente, ci siamo fatti strada attraverso una landa industriale caratterizzata da muri fatiscenti ricoperti di graffiti, filo spinato, lampioni alti, arrugginiti e minacciosi e centri di distribuzione di vari prodotti alimentari mediorientali. L’area mi ha ricordato i luoghi che avevo visto in località americane della Rust Belt. Una visita notturna sarebbe stata sconsiderata.

Siamo emersi in un’area più vivace ma forse più distaccata dall’Europa di qualsiasi altro luogo che avessimo visto in precedenza. L’arabo non era solo la lingua predominante, era l’unica lingua. Un mercato alimentare mediorientale, una caffetteria irachena, un’officina di riparazioni di auto (chiamata, curiosamente, Osama) e una moschea. Siamo arrivati ​​a un piccolo centro commerciale che sembrava essere una sorta di ritrovo del quartiere. Sguardi freddi ci accoglievano ovunque andassimo. Praticamente tutti quelli che abbiamo incontrato erano uomini. Un giovane arabo ha chiesto con cipiglio che cosa volessimo. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo quando è arrivato il nostro taxi. Più tardi abbiamo appreso che eravamo stati in un quartiere chiamato Bennets Väg, una sorta di zona vietata all’interno della zona vietata. Più tardi, un collega svedese che si è unito a noi ci ha informato che non sarebbe stato disposto ad accompagnarci lì.

Nel pomeriggio abbiamo incontrato Andreas, leader dell’ala giovanile della Democrazia cristiana locale. Non gli dispiaceva partecipare alla nostra visita e ci ha offerto una vasta gamma di conoscenze sia su Malmö che su Rosengård. Ci siamo tornati, questa volta con la nostra guida ben informata e viaggiando in autobus. Appena arrivati, abbiamo visto detriti carbonizzati disseminati lungo il marciapiede e il lato della strada. Andreas non era sorpreso. Sono uno spettacolo comune a Rosengård.

Alla fine, abbiamo visto un parco giochi. Ma non era il tipo di parco giochi che la maggior parte degli occidentali avrebbe immaginato. Invece, era una serie di barre di metallo per lo più di forma triangolare che in qualche modo mi ricordavano le attrezzature per la ginnastica che si potevano vedere nei filmati delle Olimpiadi degli anni 20 e 30. Andreas ha spiegato che alcuni svedesi stavano lentamente cambiando le loro opinioni sull’immigrazione di massa, ma la maggior parte non aveva ancora alcun interesse a mettere in discussione lo status quo. Io e il mio collega ungherese sapevamo di avere un altro compito prima di poter considerare completato il nostro viaggio: dovevamo tornare a Rosengård di notte.

Due cose colpiscono immediatamente di Rosengård di notte. Uno è il silenzio inquietante e l’altro è l’unico suono che punteggia quel silenzio: il gracchiare dei gabbiani. La maggior parte delle aree in cui abbiamo camminato erano scarsamente illuminate. C’era un’auto parcheggiata. Si trattava di un’auto della polizia. Davanti all’auto c’era un nastro della polizia. Abbiamo chiesto all’ufficiale cosa ci fosse dietro il nastro e lui ha risposto arrabbiato che la polizia non sarebbe stata in grado di proteggerci oltre quel punto e ha detto che avremmo dovuto andarcene. (…)

In breve, durante la visita a Malmö, io e il mio collega abbiamo confermato molto di ciò che avevamo immaginato in precedenza. Rosengård è una società parallela, tagliata fuori dal resto della Svezia. E’ un posto scomodo di giorno e pericoloso di notte. Non vorrei che nessuno dei miei familiari o amici femminili andasse lì, per nessun motivo. Se io e il mio collega possiamo provare un certo senso di realizzazione è che potremmo aver svolto un piccolo, umile servizio alla verità. Quella verità che così tanti svedesi negano con insistenza e che ha creato una Svezia così tristemente irriconoscibile per le generazioni precedenti. Che l’Europa se ne accorga e risponda di conseguenza, non aspetti che sia troppo tardi.

(Traduzione di Giulio Meotti)