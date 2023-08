Vietato irridere l'islam. Il dibattito (non solo) scandinavo

“Non è bello bruciare un libro, si tratti del Corano, dei Versi satanici o altro. Ma è più ripugnante sacrificare la libertà per placare gli islamisti”

"Presto potrebbe essere illegale in Danimarca prendere in giro l’Islam” scrive il direttore di Spiked, Brendan O’Neill. “Sul serio. In risposta a un’ondata di roghi del Corano – sia in Danimarca che nella vicina Svezia – il ministero degli Esteri danese ha rilasciato una dichiarazione straordinaria. Un’affermazione che dovrebbe far gelare il sangue a tutti coloro che credono nella libertà di parola. Lo stato potrebbe presto iniziare a intervenire, ha affermato, in situazioni in cui ‘altri paesi, culture e religioni vengono insultati’. In breve, il diritto di un danese di prendere in giro tutte le nazioni, gli dei, i profeti e le idee potrebbe dover essere sacrificato sull’altare della protezione dei sentimenti delle persone. Questo rappresenta un colpo mortale alla libertà di espressione.

La dichiarazione del ministero degli Esteri arriva sulla scia di numerosi atti di profanazione del Corano nei paesi nordici. Sia gli agitatori di destra che gli ex musulmani hanno incendiato copie del Corano. L’ultimo attacco ‘blasfemo’ è avvenuto davanti al parlamento svedese a Stoccolma, sotto una pioggia battente, dove un rifugiato iracheno e un suo amico hanno calpestato una copia del Corano e poi ne hanno strappato alcune pagine e le hanno dato fuoco. Hanno fatto lo stesso fuori dalla più grande moschea di Stoccolma a giugno. In Danimarca la scorsa settimana, due attivisti di estrema destra hanno distrutto copie del Corano davanti alle ambasciate turca ed egiziana a Copenaghen. E i leader di Svezia e Danimarca sono nel panico. Hanno ricevuto un’ondata di odio dai paesi musulmani. La Turchia minaccia di bloccare l’ingresso della Svezia nella Nato fino a quando non mostrerà ‘rispetto per le credenze religiose [musulmane]’. I leader musulmani hanno maledetto gli svedesi e i danesi per le loro volgarità. Le loro ambasciate sono state prese d’assalto in Iraq. Sentendo la temperatura alzarsi – nessun gioco di parole voluto – la Danimarca si sta essenzialmente offrendo di placare questa furia islamista rendendo un crimine insultare il testo sacro dell’Islam. E’ difficile pensare a qualcosa di più vile di una nazione democratica che limiti i diritti dei propri cittadini per placare l’ira dei tiranni stranieri. Sorprendentemente, i danesi non stanno solo esaminando come ‘fermare le proteste che comportano il rogo dei testi sacri’. No, è l’irrisione di ‘paesi, culture e religioni’ più in generale che stanno promettendo alla polizia. Soprattutto se il ridicolo potrebbe avere ‘conseguenze negative per la Danimarca, anche per quanto riguarda la sicurezza’. Pensa a cosa viene detto qui. Se un individuo minaccia di fare un commento estremo o focoso su una nazione o una fede che potrebbe rivelarsi imbarazzante per il governo danese, allora quell’individuo potrebbe dover essere messo a tacere.

La Svezia afferma di condividere ‘la stessa analisi’. La Danimarca e la Svezia si lasciano ostaggio dei leader islamisti. In effetti, i commenti del primo ministro svedese sulla ‘situazione pericolosa’ creata dai roghi del Corano hanno fatto seguito a una dichiarazione furiosa dell’Organizzazione per la cooperazione islamica. L’Oic, che rappresenta 48 paesi a maggioranza musulmana, ha criticato i recenti roghi del Corano definendoli ‘deprecabili atti di aggressione’ e ha chiesto l’intervento delle Nazioni Unite. Forse sanzioni contro la Svezia? Una forza di mantenimento della pace schierata a Copenaghen per proteggere il Corano dalle mani sporche dei danesi? Sarà un giorno oscuro per la libertà in Europa se Svezia e Danimarca limiteranno la libertà di espressione dei loro cittadini per proteggere i sentimenti degli islamisti. Ciò eleverebbe le emozioni del mondo musulmano sopra la libertà di danesi e svedesi. Peggio ancora, darebbe al mondo musulmano il veto sul discorso in alcune parti d’Europa. I leader islamici si sentirebbero incoraggiati a minacciare qualsiasi nazione che permettesse ai suoi cittadini di pronunciare discorsi ‘blasfemi’, sia che la minaccia assumesse la forma di esclusione dalla Nato, di rimproveri da parte delle Nazioni Unite o di raduni di massa nelle strade. La controversia sul rogo del Corano ha effettivamente offerto a Danimarca e Svezia una grande opportunità per segnalare al mondo, e al proprio popolo, che difenderanno la libertà di fronte a qualsiasi minaccia esterna. Invece hanno pubblicizzato la fragilità della loro fede nella libertà; la loro volontà di soggiogare i diritti fondamentali di espressione, di dissenso e, sì, di blasfemia dei propri cittadini alle richieste gelose di leader stranieri offesi. In un certo senso, la Danimarca e la Svezia, se mantengono la loro promessa di ‘fare qualcosa’ contro gli insulti intensi contro l’Islam, codificheranno solo l’atteggiamento dell’intero Occidente moderno.

La pacificazione woke dell’islamocensura esiste da anni. L’idea stessa di ‘islamofobia’ invia il messaggio che la critica all’Islam è una specie di malattia, un fanatismo malato. Le persone nel Regno Unito hanno perso il lavoro per aver deriso l’Islam. Le persone in Francia sono state portate in tribunale. Un insegnante britannico è stato costretto a nascondersi per presunta ‘bestemmia’ contro Maometto. Un insegnante in Francia è stato decapitato per quel ‘crimine’. E ovviamente viviamo tutti all’ombra del più grave assalto alla libertà e all’Illuminismo: il massacro di Charlie Hebdo. Per la Danimarca e la Svezia anche solo considerare di limitare la derisione dell’Islam in un momento simile è una vergogna. Non solo minacciano di sacrificare il proprio impegno costituzionale alla libertà di parola, ma stanno anche infiammando l’aspettativa degli islamisti che qualsiasi discorso che li offenda venga schiacciato, altrimenti. Le critiche alla religione non dovrebbero mai essere punite. Nemmeno roghi del Corano. Non mi piace mai vedere un libro in fiamme, che si tratti del Corano, dei Versetti satanici, di Harry Potter o altro. Bruciare libri, lo sappiamo dalla storia, non è mai una buona cosa. Ma il diritto di bruciare libri è un diritto che dobbiamo difendere. Distruggere un libro può essere un atto di espressione tanto quanto lo è scrivere un libro. Trovo l’idea di un governo che calpesta i diritti di parola dei suoi cittadini molto più offensiva dei manifestanti che calpestano una copia del Corano. E’ il falò delle libertà, non l’occasionale rogo di un testo religioso, che dovrebbe farci inorridire”.