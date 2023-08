Sull'islam anche la Danimarca preferisce la sicurezza alla libertà

“In Danimarca e in tutto l’occidente la gente preferisce la sicurezza alla libertà”. Così Flemming Rose, il giornalista danese che nel 2006 commissionò le vignette su Maometto. E ancora una volta, Copenaghen è teatro del caos sulla libertà di dissacrare l’islam, con i provocatori che hanno bruciato il Corano davanti alle ambasciate della città. Il quotidiano Politiken, il più importante del paese, si è opposto al possibile divieto dei roghi del libro sacro dell’islam: “Bruciare il Corano non dovrebbe essere vietato”. “Le immagini del Corano in fiamme sono ripugnanti. Ma non dobbiamo cambiare la nostra legislazione perché alcuni regimi dispotici – che non hanno il minimo rispetto nemmeno per i diritti umani più elementari – minacciano gli interessi di esportazione delle imprese”.

