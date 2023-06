Il rogo del Corano in Svezia insegna che il mercato delle idee va regolamentato

La possibile superficie d’attacco di un sistema determina la sua tenuta e la sua stabilità. Più ampia sarà la superficie, più numerosi saranno i possibili punti d’ingresso per attaccare il sistema. In un mondo che, nonostante le policrisi di cui sentiamo parlare ogni giorno, si presenta ancora piatto in alcuni aspetti essenziali, secondo il ben noto argomento proposto da Thomas Friedman, bruciare sulla pubblica piazza un libro sacro in una città europea può scatenare reazioni incontrollate che minacciano la stabilità e la sicurezza di cose e persone a migliaia di chilometri di distanza. Per molti commentatori occidentali tale dinamica è incomprensibile. Ci siamo abbeverati per anni alle teorie della secolarizzazione e abbiamo creduto che le religioni fossero destinate a diventare marginali nelle vite degli uomini. Vittime delle miopie della secolarizzazione non riusciamo a comprendere come sia possibile che milioni di persone possano scendere in piazza, manifestare e arrivare a decisioni che ci sembrano assolutamente implausibili nel contesto dell’epistemologia del mondo che ci siamo costruiti.

