Bruciato (di nuovo) il Corano a Stoccolma. Reazione dura della Turchia

Il ministero degli Esteri turco ha definito “vile e oltraggiosa” la protesta di ieri davanti alla principale moschea di Stoccolma in cui un iracheno di 37 anni, Salwan Momika, ha bruciato alcune pagine di un Corano in cui aveva messo una fetta di pancetta – carne di maiale il cui consumo è vietato dall’islam. “E’ inaccettabile che queste azioni antislamiche siano permesse in nome della libertà d’espressione: chiudere un occhio di fronte a questo atto atroce significa essere complici”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan. La polizia svedese aveva dato il via libera alla manifestazione – Momika ha detto di voler mostrare che cosa pensa del Corano – dopo che due settimane fa due corti d’appello avevano ribaltato la decisione delle autorità della capitale svedese di negare il permesso a due proteste in cui era previsto il rogo del libro sacro.

