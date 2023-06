Non si tocca l'islam. Il direttore della fiera d'arte più celebre al mondo cade per commenti anti woke

Maastricht, in Olanda, è la città che ha dato il nome al celebre trattato firmato nel 1992 dai dodici paesi che allora erano membri della Comunità economica europea e che ha spianato la strada all’istituzione dell’odierna Unione europea e alla moneta unica. Maastricht ospita anche “Tefaf”, la fiera di arte e antiquariato più importante del mondo. Nel 2017, l’opera “Persepoli” dell’artista italiano Luca Pignatelli era stata accettata dalla commissione, che poi ne ha ordinato la rimozione. Consiste in un tappeto persiano sul quale è impressa una testa femminile. Nella motivazione ufficiale del rifiuto, la fiera ha definito “provocatoria” l’opera di Pignatelli. Tradotto: non volevano offendere l’islam ospitando Pignatelli che combina il tappeto (usato dai musulmani per pregare) con il volto di una donna.

