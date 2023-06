“Se la Svezia non entra nella Nato è un problema”, ci dice l'ex ministro Johansson

Jens Stoltenberg volerà in Turchia per discutere l’adesione del paese scandinavo nella Alleanza atlantica. “Raggiungere un accordo entro luglio è assolutamente possibile”, ma molto dipende da Erdogan

Venezia. Oggi Jens Stoltenberg volerà in Turchia per discutere l’adesione della Svezia alla Nato. “Ho già parlato con Erdogan”, ha detto il segretario generale dell’Alleanza atlantica. “Raggiungere un accordo entro luglio è assolutamente possibile”. La fiducia dell’occidente poggia sull’esito delle urne e sulla speranza che con la rielezione e la sicurezza del sostegno interno Erdogan toglierà il veto sulla Svezia. Ma da Stoccolma filtra prudenza, se non scetticismo. “Erdogan è Erdogan”, dice al Foglio Morgan Johansson, vice primo ministro svedese dal 2019 al 2022. “Con lui e il suo modo di far politica non c’è molto da fare. O meglio: più di soddisfare tutte le condizioni poste dalla Nato, noi non possiamo. E’ il momento che gli altri paesi membri alzino la voce. Se lo stallo persiste, ne risentirà la sicurezza del nord Europa”.