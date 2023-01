L'ombra russa dietro il rogo del Corano in Svezia

Indagando sulla protesta in Svezia in cui è stato bruciato un Corano e che ha dato un pretesto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, di rimandare ulteriormente il suo voto di ratifica dell’adesione della Svezia alla Nato, s’è scoperta, senza troppo stupore, un’interferenza russa. La protesta è stata guidata da Rasmus Paludan, un politico danese di estrema destra che non è nuovo a questo genere di operazioni ma che ha detto che l’idea era “di alcuni svedesi che volevano che io bruciassi un Corano di fronte all’ambasciata turca”. Secondo alcuni media svedesi, il permesso per fare la protesta è stato richiesto da Chang Frick, un giornalista sostenitore di Vladimir Putin che ha lavorato per Russia Today e ha creato un suo sito di informazione “alternativa”, che si chiama Nyheter Idag. Il nome di Frick compare in un’inchiesta del New York Times del 2019 che spiegava le interferenze della Russia nella politica e nella società svedese, tra provocazioni e sostegno ai media di estrema destra che hanno contributo a polarizzare il dibattito (anche) in Svezia.

