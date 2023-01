Il fronte largo di chi vuol fare la pace con Assad va da Erdogan all'Europa

Più si avvicinano le elezioni in Turchia, più fa passi avanti il processo di normalizzazione delle relazioni fra il presidente Recep Tayyip Erdogan e il regime siriano di Bashar al Assad. Lo scenario che si va delineando rischia di diventare ostile soprattutto per gli Stati Uniti, che in Siria hanno dislocato circa un migliaio di uomini. Nel giro di pochi giorni, forse entro una settimana secondo indiscrezioni che filtrano da Ankara, i ministri degli Esteri di Siria, Turchia e Russia si incontreranno ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. E’ proprio il paese del Golfo, con la supervisione di Vladimir Putin, a fare da mediatore fra Erdogan e Assad, nemici giurati da prima ancora che iniziasse la guerra in Siria. In cambio della ripresa delle relazioni politiche e commerciali fra i due paesi, Assad assicura a Erdogan che si opporrà a qualsiasi richiesta di autonomia dell’Ypg, la milizia curda che nel nord del paese è alleata degli Stati Uniti contro il Califfato. E’ una promessa che il presidente turco vuole spendere nella sua campagna elettorale. Da mesi, Erdogan minaccia un’offensiva nel nord della Siria contro i terroristi curdi, ma sia la Russia sia gli Stati Uniti hanno fatto capire che la soluzione militare non è percorribile. L’alternativa è quella di seguire una strada diplomatica, che è già aperta da tempo. A partire dall’estate scorsa, con la regia del Cremlino che punta a stabilizzare la Siria sotto la sua supervisione, in diverse occasioni il capo dell’intelligence turca, Hakan Fidan, ha fatto visita a Damasco al collega siriano Ali Mamlouk. L’ultimo approccio fra le due delegazioni è di poche settimane fa, il 28 dicembre, con un vertice a Mosca che ha coinvolto anche i ministri della Difesa. Infine, la settimana scorsa, è stato Erdogan a dirsi ottimista su un incontro con Assad: “Ci incontreremo secondo gli sviluppi che ci saranno”, ha detto al termine di un bilaterale con Putin.

