Con una mano il Qatar seduce l'occidente, con l'altra fa da bancomat ai nostri nemici

Le dittature arabe hanno capito che il linguaggio sportivo è il più potente mezzo per sedurre il pubblico occidentale. Il Newcastle (il cui presidente è anche il capo della Saudi Aramco, che con 2.430 miliardi di dollari è l’azienda pubblica di maggior valore al mondo) e lo Sheffield sono di proprietà dell’Arabia Saudita. Il Paris Saint Germain è del Qatar. Il Manchester City è degli Emirati Arabi. E così via. Emirates, Etihad Airways e Qatar Airways hanno tutte importanti accordi con le squadre di calcio europee del valore di centinaia di milioni di dollari. Il Bayern di Monaco ama il denaro del Qatar, ma Thomas Müller e Manuel Neuer, le stelle del calcio tedesche provvide di fasce arcobaleno durante i Mondiali a Doha, non hanno pronunciato pubblicamente una sola parola contro la sponsorizzazione di Qatar Airways. I qatarini stanno immettendo una enorme quantità di denaro nel mercato del Regno Unito. Tra gli investimenti più importanti figurano Harrods, Canary Wharf e la Borsa di Londra. Abdulhadi Mana Al Hajri, cognato dell’emiro del Qatar, ha acquistato l’Hotel Ritz per 700 milioni di sterline.

