Il Qatar e noi, prima dello scandalo. voci da Strasburgo

A inizio Mondiali c’è stato un dibattito all’Europarlamento. Tra difese ottimiste (e un po’ d’ufficio), accuse di “sportwashing” e qualche imbarazzo sulla islamofobia. Lavoro, diritti umani e profumo di lobby

Pubblichiamo alcuni interventi del dibattito che si è tenuto al Parlamento europeo di Strasburgo il 21 novembre 2022 dal titolo: “Situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del mondo Fifa in Qatar”.

Stella Kyriakides, commissario per la Salute e la Sicurezza alimentare (Ppe) – Signora Presidente, onorevoli membri del Parlamento europeo, il dibattito odierno è davvero un’opportunità tempestiva per discutere la situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del mondo in Qatar. Ieri ha preso il via a Doha uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Sono attesi oltre un milione di tifosi di calcio in visita e miliardi di persone lo guarderanno in tutto il mondo. Oltre a ospitare questo importante torneo, la situazione dei diritti umani del paese è stata sotto i riflettori mondiali durante la sua preparazione negli ultimi mesi. Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro, per esempio, 50 persone sono morte in Qatar e altre 500 hanno subìto gravi lesioni in incidenti sul lavoro legati alla costruzione delle infrastrutture per i Mondiali. Ognuno di questi decessi è, ovviamente, una tragedia. Ma negli ultimi anni il Qatar ha anche compiuto progressi significativi in materia di diritti del lavoro. E’ stato il primo paese del Golfo a smantellare il sistema discriminatorio della kafala, che teneva i lavoratori migranti del Qatar alla mercé dei propri datori di lavoro. Il Qatar ha adottato una nuova legge che stabilisce un salario minimo non discriminatorio. Inoltre, ha garantito una supervisione più rigorosa dei progetti infrastrutturali della Coppa del mondo. In molti progetti, il Qatar è in questo senso all’avanguardia in questo senso. Ciò che è importante notare è che l’organizzazione della Coppa del mondo e il fatto che abbia reso più evidenti le carenze esistenti hanno di fatto accelerato la riforma del lavoro in Qatar. Allo stesso tempo, sappiamo tutti che rimangono numerose sfide da affrontare. Alcuni segmenti della società e della comunità imprenditoriale si oppongono alle riforme, comprese alcune multinazionali occidentali che operano in Qatar. Migliaia di lavoratori migranti si sono visti ridurre il salario o l’indennità di lavoro o non sono stati pagati affatto, nonostante gli sforzi del governo nell’ambito della nuova legislazione sul salario minimo. Le condizioni di vita dei lavoratori migranti devono essere migliorate ed è necessaria una migliore raccolta di dati su incidenti e infortuni sul lavoro. Ci sono anche preoccupazioni per i diritti delle persone Lgbtiq – sia per i tifosi in visita sia, soprattutto, per quelli che risiedono in Qatar, dove l’omosessualità è ancora illegale. Quindi sì, il percorso dei diritti umani per il Qatar è lungi dall’essere completo e, come per qualsiasi altro paese, è un viaggio continuo che non finirà mai. I diritti umani – e in particolare i diritti del lavoro – sono elementi chiave dell’impegno bilaterale dell’Ue con il Qatar a tutti i livelli. Il Qatar si è dimostrato aperto e ha accolto con favore questo impegno. In effetti, il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas e il commissario Nicolas Schmit discutono regolarmente di diritti del lavoro con i leader del Qatar, e anche il rappresentante speciale dell’Ue per i Diritti umani, Eamon Gilmore, si è impegnato a fondo su questo tema, anche attraverso la sua visita sul campo al cantiere di uno degli stadi della Coppa del mondo in Qatar nel febbraio 2020 e attraverso i suoi incontri di follow-up all’inizio di quest’anno. Più di recente, la scorsa settimana, la commissione per i Diritti dell’uomo del Parlamento europeo ha tenuto una costruttiva audizione pubblica alla presenza del ministro del Lavoro del Qatar, offrendo l’opportunità di sollevare apertamente tutte le preoccupazioni pertinenti alla situazione dei diritti del lavoro nel paese. E’ importante mantenere il nostro impegno e continuare a incoraggiare le autorità del Qatar ad affrontare le sfide ancora aperte, al fine di garantire la sostenibilità delle riforme in corso anche dopo la Coppa del mondo, a beneficio del popolo qatariota e di tutti coloro che risiedono nel paese. Il Qatar ha ora la possibilità di dimostrare al mondo che è pronto e che è disposto a continuare sulla strada dell’apertura, della tolleranza e della modernizzazione. Questo incoraggerà le riforme dei diritti umani in altre parti della regione e in altri paesi che ospitano grandi eventi sportivi.

Tomasz Frankowski, a nome del gruppo Ppe – Signora Presidente, vorrei ringraziare la commissaria e ringraziare la relatrice per l’eccellente lavoro svolto. Subito dopo l’inizio di uno degli eventi sportivi più importanti, la Coppa del mondo in Qatar, il calcio non è l’argomento numero uno. Anche se dovrebbe essere una grande festa dello sport, sappiamo tutti che l’organizzazione di questo campionato ha un costo elevato e ha suscitato molte critiche, soprattutto in termini di diritti umani e diritti dei lavoratori. Migliaia di lavoratori che hanno costruito gli stadi hanno perso la vita per realizzare le strutture della Coppa del mondo. Questo ci provoca grande tristezza e suscita la nostra opposizione. Tuttavia, va detto che in Qatar sono stati compiuti alcuni progressi positivi in materia di liberalizzazione e riforme del lavoro. Come ha ricordato la commissaria, il sistema kafala è stato di fatto abolito, come riportato nell’ultimo rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro. Apprezziamo questi progressi, ma abbiamo bisogno di garanzie sul proseguimento di questi sforzi in Qatar, anche dopo la Coppa del mondo. I diritti umani sono universali e devono essere applicati ovunque. Per questo motivo, nel 2017, la Fifa ha introdotto nuovi requisiti in materia di diritti umani durante il processo di candidatura per ospitare la prossima Coppa del mondo. Questi requisiti sono stati sviluppati in conformità con le linee guida delle Nazioni Unite e sono stati implementati per la prima volta per l’organizzazione della Coppa del mondo 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In qualità di ex calciatore professionista e di presidente della commissione per lo Sport al Parlamento europeo, spero che il mondo dello sport e della politica imparino da questa Coppa del mondo e che i prossimi eventi sportivi si svolgano nel pieno rispetto dei diritti umani.

Maria Arena, a nome del gruppo S&D – Signora Presidente, a differenza di chi ha parlato prima di me, non sono una calciatrice e quindi non posso discutere della situazione calcistica come fa lui. Ma quando mi viene chiesto se i Mondiali di calcio sono un’occasione per parlare di diritti umani, vorrei rispondere che non lo sono. Vorrei rispondere che nessun paese dovrebbe aspettare un evento come questo per affrontare la questione dei diritti umani. Quando dieci anni fa la Fifa decise di organizzare la Coppa del mondo in Qatar, sapevamo già che la scelta era discutibile. L’abbiamo anche contestata in una risoluzione votata qui al Parlamento europeo nel 2013. Ma oggi siamo lì ed è quindi importante poter fare il punto sulla situazione dei diritti umani in Qatar, con la visibilità che ci viene data dalla Coppa del mondo, e poter vedere cosa è stato fatto, cosa è stato violato e cosa si può ancora fare. Penso che questo sia l’obiettivo del dibattito odierno e che sia l’obiettivo che abbiamo avuto nella sottocommissione per i diritti umani la scorsa settimana con le ong, Human Rights Watch – che è stata invitata alla sottocommissione per i Diritti umani – l’Oil, la Ces e, naturalmente, i membri della sottocommissione per i Diritti umani. Quindi sì, come ha detto lei, signora Commissaria, il Qatar ha fatto progressi. Oggi non esiste più la kafala. E’ vero che la legge non esiste più in quanto tale. Ma sappiamo che in alcuni settori la kafala esiste ancora in modo particolare, soprattutto per le persone domiciliate. E’ presente un ufficio dell’Oil. Le ong sono presenti. Ma ci sono state violazioni, morti e sono necessari risarcimenti. Dobbiamo collaborare con il Qatar per garantire questo risarcimento. Infine, e soprattutto, c’è il futuro. Il futuro è anche nella responsabilità delle nostre aziende, perché le nostre aziende in Qatar non hanno sempre rispettato il minimo richiesto dal Qatar.

Katalin Cseh, a nome del gruppo Renew – Signora Presidente, la Coppa del mondo di calcio del Qatar sarà sempre ricordata come la Coppa del mondo della vergogna. Mentre il mondo guarda questi stadi grandiosi, tutto ciò che riesco a pensare è come sono stati costruiti. Fonti attendibili dimostrano che migliaia di lavoratori hanno perso la vita e le autorità del Qatar si sono persino rifiutate di indagare su questi casi. Un’enorme quantità di risorse finanziarie è confluita in un progetto contaminato da lavoro forzato, distruzione ambientale e profonda corruzione. Queste violazioni non si sono fermate, sono in corso. E’ assurdo e inaccettabile che gli organizzatori minaccino i giornalisti o penalizzino i giocatori per aver indossato le fasce arcobaleno. Tutto ciò dimostra che non capiscono affatto il valore dello sport: lo spirito di comunità e il rispetto reciproco. Il Parlamento deve condannare con la massima fermezza sia la Fifa sia il paese ospitante. Non possiamo mai voltare le spalle a queste violazioni dei diritti umani e dobbiamo lottare per garantire che ci siano delle conseguenze.

Ernest Urtasun, a nome del gruppo Verts/Ale – Signora Presidente, la Fifa e il signor Infantino hanno rubato il sogno della Coppa del mondo a milioni di appassionati di calcio. In primo luogo, la sede è stata scelta in un processo pieno di irregolarità su cui sta indagando la giustizia francese. In secondo luogo si tratta di un posto con infrastrutture la cui costruzione è costata, secondo alcune stime, fino a 6.500 morti, una cifra mai vista in nessun evento sportivo in tutta la seconda metà del XX secolo. In terzo luogo, c’è un costo ambientale molto elevato, inutile dirlo: 3,6 milioni di tonnellate di CO2 e calciatori che giocano a calcio in stadi che devono essere continuamente climatizzati. E, quarto, oggi abbiamo appena visto la Fifa vietare ai calciatori delle squadre nazionali europee di portare cartelli e segni di solidarietà con la comunità Lgtbiq o altre cause per i diritti umani. Chiediamo che le istituzioni europee denuncino questi oltraggi, che chiedano alla Fifa di permettere ai calciatori europei di manifestare liberamente durante le partite di calcio e che chiedano anche un fondo di compensazione e di risarcimento per le famiglie di coloro che sono stati uccisi nella costruzione degli impianti della Coppa del mondo.

Nicolaus Fest, a nome del Gruppo ID – Signora Presidente, stiamo parlando della situazione dei diritti umani in Qatar. Sul serio? Il Qatar è uno stato islamico. E’ noto da decenni che in quel paese non c’è uguaglianza, non ci sono elezioni libere, non ci sono sistemi multipartitici, non ci sono sindacati, non c’è libertà di religione, non c’è libertà di espressione, ci sono condizioni di lavoro miserabili e gli omosessuali devono temere per la loro vita. Ma ogni volta che si è voluto affrontare queste condizioni, che prevalgono in quasi tutti i paesi islamici e purtroppo sempre più anche in quelli europei, qui in Parlamento i Verdi, la Sinistra, i Socialisti e i Liberali hanno urlato che si trattava di islamofobia e di egemonia culturale, e che in generale gli europei avrebbero dovuto contenersi con il loro razzismo strutturale, che si suppone prevalga ovunque. Se l’è dimenticato? Ora, alla Coppa del mondo, si trova finalmente il coraggio di affrontare queste condizioni. Siete tutti islamofobi adesso? Pensate che l’egemonia culturale occidentale sia buona, dopotutto? Non ho bisogno di parlare di egemonia culturale. Mi interessa solo che i nostri valori siano applicati qui. Le altre nazioni dovrebbero fare ciò che vogliono, ma non qui, come molti di voi spesso chiedono. Le critiche al Qatar sono pura ipocrisia. Quando siete a Roma, vi comportate come i romani: dovremmo permettere al Qatar di fare lo stesso. Ma è molto più importante che lo chiediamo finalmente qui in Europa.

Nicola Procaccini, a nome del gruppo Ecr – Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo dibattito sui diritti umani in Qatar arriva con dodici anni di ritardo. Affrontarlo oggi che il campionato mondiale è già iniziato suona ipocrita, e non è la prima volta che ciò accade in quest’Aula. Ciò di cui non si discuterà, purtroppo, è il motivo che spinge Doha a investire le sue grandi risorse economiche per ospitare il più popolare evento sportivo di tutto il pianeta. I soldi sono il mezzo, non sono il fine. In questi dodici anni le squadre delle principali capitali d’Europa, Lisbona, Londra, Parigi, Monaco, Manchester, Barcellona, Madrid, Roma, Milano, sono state tutte controllate o sponsorizzate da Emirati Arabi e Qatar. La verità è che non esiste un soft power più efficace del calcio per diffondere l’islamismo nel mondo. Ora è tardi per piangere sulla violazione dei diritti umani. Noi europei abbiamo messo in vendita il nostro modo di vivere e qualcuno l’ha comprato, ma siamo tutti diventati più poveri.

Manon Aubry, a nome del gruppo The Left – Signora Presidente, domenica hanno preso il via i Mondiali di calcio in Qatar. Ma per una volta, senza nemmeno conoscere le probabilità, posso già dirvi il vincitore: è stata la vergogna a vincere. La vergogna della Francia, di Nicolas Sarkozy e Michel Platini, è stata quella di aver assegnato questa Coppa del mondo in cambio della vendita di jet da combattimento e di contratti succulenti, dimostrando così quanto lo sport fosse politico, checché ne pensi Emmanuel Macron. La vergogna di giocare a calcio sui corpi di oltre 6.500 lavoratori sfruttati fino alla morte e abbandonati dalle loro famiglie senza alcun risarcimento, mentre la Fifa intasca 6,4 miliardi di dollari. La vergogna di seppellire il clima il giorno dopo la COP27 in un paese che non è campione del mondo di calcio ma di emissioni di CO2, con i suoi stadi climatizzati in mezzo al deserto. E’ vergognoso vedere i nostri leader sostenere un regime autoritario che paga gli spettatori per nascondere la sordida realtà del suo potere e gli arresti arbitrari dei dissidenti. Vergogna per aver vietato di indossare una semplice fascia “one love” a sostegno delle persone gay e Lgbtqi oppresse in questo stadio – che sono orgogliosa di indossare qui in quest’aula. Vergogna per tutti noi che amiamo il calcio e vediamo questo sport popolare creato dai poveri e rubato dai ricchi. Vergogna, vergogna! Sento i cinici dire che è troppo tardi. Ma non lo è. Dobbiamo istituire un fondo di risarcimento per le vittime e adottare un boicottaggio diplomatico. Soprattutto, possiamo decidere che questo non accadrà più con una direttiva ambiziosa sulla due diligence. Tutte le società complici – Fifa, Vinci, Bouygues, Deutsche Bank – sarebbero ritenute responsabili. Spetta a noi rivedere le regole del gioco in modo che in futuro la Coppa del mondo non sia mai più una vergogna.

Daniela Rondinelli, a nome del gruppo Ni. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, Lei ha esposto un quadro davvero ottimista, ha tentato di difendere l’indifendibile, perché nei dodici anni di preparazione di questi mondiali del Qatar le istituzioni europee e le istituzioni internazionali sono rimaste silenti davanti a 6. 500 lavoratori morti, questi sono i dati del Guardian, e ai diritti di donne, omosessuali, minoranze etniche e religiose sistematicamente calpestati. Un silenzio che suona come assenso, ma anche come connivenza. Sono stati stanziati 220 miliardi, una cifra esorbitante, pari a un terzo del nostro Recovery Fund, il budget più alto mai stanziato per un mondiale, forse con l’intento di legittimare qualunque azione pur di ripulire l’immagine del Qatar, campione del mondo dei diritti negati. Allora mi chiedo a che cosa serva oggi questa discussione sui diritti umani in Qatar dopo che i mondiali hanno già avuto inizio. Spero che questa discussione non serva a lavare la coscienza di qualcuno di fronte al caso più scandaloso di sporswashing, difeso pure dal presidente della Fifa che qualche giorno fa ha dichiarato: “Prendiamo atto della questione dei diritti, ma adesso pensiamo ai mondiali”. Il Commissario Schinas ieri sui social ha addirittura elogiato questi mondiali e ha scritto: “Il modello europeo dello sport, un’ispirazione per tutti”. Allora vorrei chiedere alla Commissione, vista questa situazione, affinché migliaia di persone non siano morte invano: quali sono i rapporti che l’Unione europea vuole instaurare con il Qatar per portare questo paese al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali della persona?



Laurence Farreng, a nome del gruppo Renew – Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, ieri speravamo in un gesto da parte della Fifa, un omaggio ai 6.500 operai che hanno perso la vita costruendo enormi stadi climatizzati in Qatar in condizioni disumane in mezzo al deserto. L’omaggio non è avvenuto. Ora la Fifa sta facendo pressioni dirette sui giocatori affinché si astengano dall’indossare fasce al braccio a sostegno delle persone Lgbt, i cui diritti sono violati in Qatar. Signori della Fifa, il compromesso ha dei limiti. In un momento in cui dovremmo celebrare la grande festa del calcio, ci vergogniamo di convivere con questa scelta fatta nel 2010 e macchiata da sospetti di corruzione. E’ vero che l’attuale presidente della Fifa non era presente nel 2010. Ma dove sono i suoi rimpianti quando dice di voler aprire le grandi competizioni a paesi come, cito, la Corea del nord? L’ultima Coppa del mondo in Russia o le Olimpiadi in Cina non hanno cambiato nulla. Ma alla fine la Coppa del Mondo è stata un’enorme rivelazione. L’operazione di seduzione del Qatar si è trasformata in un brutto affare a livello mondiale. Il messaggio alla Fifa è chiaro: riformate le vostre autorità, tornate ai valori di uguaglianza, tolleranza, trasparenza e universalità. I veri valori dello sport.

Marc Tarabella, a nome del gruppo S&D – Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, solo nove anni fa abbiamo votato una risoluzione sulla deplorevole situazione dei lavoratori in Qatar. Per nove anni non c’è stata alcuna risoluzione per il semplice motivo – e lei lo ha spiegato, signor Commissario, nel suo discorso molto misurato – che ci sono stati progressi sui diritti dei lavoratori. Naturalmente, la situazione non è perfetta in Qatar, anzi. Ci sono ancora molti progressi da fare, ma è ancora il paese che ha intrapreso il cammino delle riforme. E l’organizzazione della Coppa del mondo, al di là di tutti gli eventi che ha organizzato, è stata probabilmente la molla che ha accelerato queste riforme. Dobbiamo riconoscere che oggi il Qatar è l’unico paese della penisola arabica ad aver abbandonato la kafala, questo sistema di dipendenza dei lavoratori. Salario minimo, versamento su un conto bancario, organizzazione di consultazioni all’interno delle aziende, anche se i sindacati non sono ancora oggi autorizzati. Oggi, quindi, il discorso unilateralmente negativo mi sembra dannoso per l’evoluzione dei diritti in Qatar nel futuro. Perché l’importante è che, quando le luci della Coppa del mondo si saranno spente, l’evoluzione positiva continui non solo in Qatar, ma che possa diffondersi in tutti i paesi della penisola arabica. E vi ricordo che se in Qatar ci sono due milioni di lavoratori migranti, in tutta l’area ce ne sono quaranta milioni e tutti loro meritano un trattamento molto migliore domani di quello attuale.

Abir Al-Sahlani, a nome del gruppo Renew – Signora Presidente, cari colleghi, è incredibile come il governo del Qatar stia usando questa vicenda per dire che si tratta di una campagna diffamatoria, che si tratta di razzismo, che si tratta di un paese mediorientale, quando in realtà non c’è nulla di più razzista di un trattamento simile riservato ai lavoratori migranti. Perché, ammettiamolo, se fossero europei, questo trattamento non ci sarebbe. E’ perché sono asiatici. E’ perché sono poveri che questo governo protegge questi oppressori e non c’è nulla di più razzista di quando un governo protegge chi sta abusando dei diritti umani, chi non paga i salari a questi lavoratori migranti. E al presidente della Fifa: all’improvviso hai iniziato a capire cosa significa essere arabi. Davvero? Sai com’è essere una donna in medio oriente, privata della tua dignità umana? Non puoi chiedere il divorzio perché poi i tuoi figli ti verranno tolti. Non puoi essere te stessa. Non puoi scegliere cosa indossare. Non puoi nemmeno richiedere un passaporto senza un uomo. Capisci cosa significa essere una donna araba? No, non lo capisci.



Eva Kaili, a nome del gruppo S&D – Signora Presidente, oggi i Mondiali di calcio in Qatar sono la prova di come la diplomazia sportiva possa realizzare una trasformazione storica di un paese con riforme che hanno ispirato il mondo arabo. Sono stata l’unica ad aver detto che il Qatar è all’avanguardia nei diritti del lavoro, abolendo la kafala e riducendo il salario minimo. Nonostante le sfide che anche le aziende europee stanno negando per far rispettare queste leggi, si sono impegnati in una visione per scelta e si sono aperti al mondo. Eppure, alcuni qui chiedono di discriminarli. Li maltrattano e accusano di corruzione chiunque parli con loro o si impegni. Ma nonostante ciò, prendono il loro gas. Eppure, le loro aziende vi traggono profitti miliardari. Ho ricevuto una lezione da greco e ricordo a tutti noi che abbiamo migliaia di morti a causa del nostro fallimento nel trovare vie legali di migrazione in Europa. Possiamo promuovere i nostri valori, ma non abbiamo il diritto morale di fare conferenze per ottenere un’attenzione mediatica a buon mercato. E non imponiamo il nostro modo di fare, lo rispettiamo, anche senza Gnl. Sono una nuova generazione di persone intelligenti e istruite. Ci hanno aiutato a ridurre la tensione con la Turchia. Ci hanno aiutato con l’Afghanistan per salvare attivisti, bambini, donne. Ci hanno aiutato. E sono negoziatori di pace. Sono buoni vicini e partner. Possiamo aiutarci l’un l’altro a superare le nostre carenze. Hanno già raggiunto l’impossibile.



Anna Cavazzini, a nome del gruppo Verts/Ale – Signora Presidente, cari colleghi, certo, il governo del Qatar ha fatto alcune riforme, si è impegnato per riformare le sue leggi sul lavoro e questo dimostra anche che la pressione internazionale sta funzionando. Ma permangono gravi violazioni delle leggi sul lavoro. Il lavoro forzato e altre forme di abuso continuano. E molti lavoratori sono morti. E molti di questi casi non vengono approfonditi. Centinaia di migliaia di lavoratori migranti non sono ancora stati risarciti per i salari rubati negli ultimi dieci anni. Il pagamento delle tasse di reclutamento per i lavoratori migranti rimane diffuso, legando i lavoratori alla schiavitù del debito. Per me è chiaro: la Fifa e il governo del Qatar devono fare di più, ora ma anche dopo la fine dell’attenzione riservata alla Coppa del Mondo. La cosa più importante è che devono risarcire tutti i lavoratori a cui è stato rubato il salario nel periodo precedente la Coppa del Mondo. E’ ora che la Fifa e il Qatar paghino. Signor Infantino, faccia un favore a tutti noi, si dimetta subito.



Paulo Rangel, a nome del gruppo Ppe – Signora Presidente, signor Commissario, la decisione di organizzare i Mondiali di calcio in Qatar è stata presa, male, ma è stata presa. Questo campionato è stato anche un’opportunità per migliorare la situazione politica e dei diritti in Qatar. E’ un’occasione mancata. Oggi conosciamo tutti la situazione in Qatar sui diritti delle donne, i diritti delle minoranze sessuali, religiose ed etniche, i diritti dei lavoratori e la cosa più sconvolgente è la morte dei migranti per l’organizzazione di questo evento. Sappiamo che ci sono lavoratori che non sono stati pagati e che ci sono lavoratori e famiglie di lavoratori morti che devono essere risarcite. Sappiamo che non c’è libertà di espressione o di manifestazione contro questo evento. Non c’è in Qatar, né in Portogallo, dove è stato vietato di indossare magliette durante una partita di calcio. E mi dispiace che il mio presidente della Repubblica, il mio presidente del Parlamento e il mio primo ministro – soprattutto il primo ministro – abbia detto che sosterrà la squadra quando potrà farlo, e come 10 milioni di portoghesi in Portogallo, stiano sostenendo un’iniziativa con queste caratteristiche. In questa fase, potrebbero benissimo essere a casa loro in Portogallo e, allo stesso tempo, mostrare solidarietà con le sofferenze dei qatarioti e degli immigrati in Qatar.



Stella Kyriakides – Signora Presidente, onorevoli deputati, il dibattito odierno testimonia il vostro continuo interesse per la situazione dei diritti umani in Qatar. Come ho detto nel mio intervento di apertura, sì, il percorso dei diritti umani per il Qatar è lungi dall’essere completo. Come per qualsiasi altro paese, si tratta di un percorso che continuerà, che non sarà mai concluso e che presenta ancora numerose sfide. L’Ue ha adottato una strategia molto chiara per l’uguaglianza di genere nel periodo 2020-2025, in cui donne, uomini, ragazze e ragazzi in tutta la loro diversità hanno pari opportunità. Per quanto riguarda le persone Lgbtqi in Europa, l’Ue è ovviamente pienamente impegnata ad affrontare le disuguaglianze e le sfide, e abbiamo presentato la strategia nel 2020, e non scenderemo a compromessi sui nostri princìpi e valori perché crediamo in un’Europa e in un mondo che abbracci la diversità e non la nasconda. Naturalmente, come ho detto nel mio intervento di apertura, ogni vita persa e ogni morte sul lavoro è una tragedia. Vorrei quindi sottolineare ancora una volta che l’Ue continuerà a seguire da vicino la situazione dei diritti umani in Qatar. Lo faremo attraverso il nostro dialogo politico annuale e il dialogo sui diritti umani con il governo, attraverso la nostra delegazione Ue di recente istituzione a Doha e in stretto contatto con l’Organizzazione internazionale del lavoro. Siamo pronti a sostenere e assistere il Qatar nel suo programma di riforma dei diritti umani. E incoraggiamo vivamente il governo del Qatar a guardare oltre il fascino di questa festa dello sport e oltre il fischio finale della Coppa del Mondo del 18 dicembre.