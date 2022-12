Dopo il Mondiale il Qatar è il vero campione del mondo

I soldi del Qatar sono un orrore, quando si parla di mazzette, ma lo sono anche quando si parla di affari? La finale tra Messi e Mbappé, qatarini del Psg, costringe a domande non scontate. Business sì, ma non as usual

Business sì. Ma non as usual. Nelle stesse drammatiche ore in cui gli osservatori di tutto il mondo, e in particolare quelli europei, si chiedono giustamente quanto siano tossici e quanto puzzino i soldi che arrivano dal Qatar, i tifosi di tutto il mondo si preparano a porsi una domanda non meno drammatica, anche se di segno opposto, che diventerà probabilmente inevitabile domenica prossima, quando durante la finale dei Mondiali, tra Argentina e Francia, tra gli appassionati di calcio – anche quelli europei – si domanderanno inevitabilmente, osservando le gesta di Kylian Mbappé e Lionel Messi, perché loro sì e noi no.