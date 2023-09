L'arte vissuta molto da vicino

L’appuntamento è per lunedì 25 settembre, e verrebbe proprio la curiosità di essere lì, per vedere di nascosto l’effetto che fa, come canta la celebre canzone. Anche se non si tratta di un evento di quelli irripetibili, infatti si ripete esattamente ogni due mesi. Ma che valga la curiosità è più che certo: è un po’ come, nell’antica Versailles, il privilegio di assistere alla toilette del Re Sole. Qui il re è un altro, e per di più un immortale vero, è il David di Michelangelo che ogni due mesi si offre al rito della “spolveratura”. Viene montato un ponteggio mobile e di sicurezza, vengono utilizzati pennelli di diverse dimensioni a setole sintetiche, la polvere più volatile viene aspirata da speciali aspiratori museali e piumini tecnologici trattengono il particellato atmosferico. Una restauratrice raggiungerà la sommità della scultura, perché è soprattutto nei famosi riccioli che si annida la polvere e persino qualche ragnetto. Perché il David è il re della Galleria dell’Accademia – e della scultura mondiale – e ha diritto a un trattamento di riguardo. Ma non è l’unica attenzione di cui gode, il David. Lunedì 18 settembre nella sede del magnifico museo di Firenze (en passant: il secondo museo più visitato d’Italia dopo gli Uffizi, oltre un milione e centomila visitatori finora nel 2023), si svolgerà un convegno dedicato ai diritti d’immagine dei beni culturali, “Beni culturali e proprietà intellettuale”, organizzato in collaborazione con l’Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale. E che l’importante convegno si svolga proprio qui non è casuale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE