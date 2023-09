“L'utero in affitto è l'esito della civiltà totale”. Intervista a Onfray sul suo nuovo libro

“Ciò che prima faceva il veterinario, ora lo fa il medico con gli esseri umani: selezionare razze, abortire i prodotti scadenti, selezionare ovuli e spermatozoi, creare banche del seme, raccogliere lo sperma dei maschi, inseminare le femmine, affittare gli uteri, portare avanti le gravidanze surrogate e vendere la prole, medicalizzare il prodotto per tutta la vita, eutanasia degli improduttivi, dei vecchi, dei malati e dei disabili, invio della carcassa al macello e poi al crematorio, riciclare i morti, decomposti dai funghi per produrre compost utilizzato per il giardinaggio, ma che senza dubbio verrà presto utilizzato per l’agricoltura – sarebbe così eco-responsabile!”. La tocca piano Michel Onfray nel suo nuovo libro, “Le fétiche et la marchandise”, in uscita questa settimana in Francia.

