Da quando i bambini nascono in provetta, le nascite in Italia sono crollate. Non è un caso

La Pma, procreazione medicalmente assistita. Quasi un intrigo. Omologa ed eterologa. Questa seconda con donazione di gameti: maschili, femminili, o entrambi. Con tecniche a fresco e con tecniche di congelamento di ovociti ed embrioni. Di I, II e III livello (scritti così, non primo, secondo e terzo o 1°, 2° e 3°, no, proprio I, II, III). E, sul piano delle variabili osservate: coppie, donne, ma anche cicli di trattamenti, e naturalmente gravidanze, aborti, parti, semplici e gemellari e trigemini, per finire finalmente coi nati vivi. E molto, molto altro ancora. Tanto altro che la relazione annuale al Parlamento sulla Pma consta di 300 pagine fitte, stimo un migliaio di tavole e qualche decina di migliaia di numeri, cifre, dati, statistiche. Semplicemente strepitosa. Ma anche eccessiva, debordante. E’ una relazione che per volere essere esaustiva, per non voler tralasciare una virgola, finisce con l’essere ingestibile – nel senso che per arrivare da cima a fondo occorre un’applicazione fuori del comune e una vista che non si perda, smarrita, nella bulimia quantitativa. E infatti, fateci caso, non uno che ne parli. Le relazioni si susseguono ogni anno nella loro ricchezza da corte del Re Sole senza colpo ferire, avvolte dal silenzio. Si può parlare di fecondazione eterologa, altroché se si può, dal momento che è entrata nel novero delle pratiche/tecniche mentre all’inizio la legge del 2004 che istituiva la Pma più che non prevedere vietava. O di utero in affitto e maternità surrogata, pratiche queste invece ancora in lista di attesa di prendere il proprio posto tra i diritti irrinunciabili nel mentre il governo tenta di appioppargli in esergo il visto di reati universali. Da rimarcare il baratro delle visioni che separa i sostenitori delle due tesi: diritto, reato.

