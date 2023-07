Può una sentenza di un tribunale decidere che cos'è una donna? Un caso

La domanda che farei a Emanuela, cinquantatreenne di Erice che il Tribunale di Trapani ha riconosciuto donna nonostante il corpo maschile intatto – né chirurgia né ormoni – è la solita: che cos’è una donna? Emanuela dice: “Da piccola ero una bambina, mi piacevano i sentimenti, le relazioni, giocavo con la mia sorellina, mettevamo i tacchi…”. La sentenza che la riconosce donna poggia su un pronunciamento della Cassazione che nel 2015 ha consentito a una trans di legittimarsi donna prima dell’operazione (già programmata): “L’organo sessuale maschile” si afferma “non è di impedimento alla percezione di sé come donne”. Sempre nel 2015 la Corte costituzionale ha affermato che l’intervento chirurgico “non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. In queste e in altre successive sentenze la materialità del sesso butlerianamente perde consistenza a favore del sesso fantasticato o identità di genere. La sola volontà però non basta. Tocca al giudice, come a un demiurgo – maschio e femmina li creò – accertare “la serietà, univocità e definitività” della transizione. Ma così, donna senza nemmeno un grammo di estradiolo, in Italia non era mai successo.

