Benedetto XVI, il Papa europeo. Intervista al filosofo Michel Onfray

“La potenza di una civiltà è sempre accompagnata dalla potenza della religione che la legittima. Quando la religione si trova in fase ascendente, anche la civiltà lo è; quando si trova in fase discendente, la civiltà decade; quando la religione muore, la civiltà spira con lei. Essendo l’ateo che sono, la cosa non mi urta e non mi fa piacere: ne prendo atto come potrebbe fare un medico di fronte a una desquamazione o a una frattura, a un infarto o a un tumore. La civiltà giudaico-cristiana europea si trova in fase terminale. L’annuncio nietzschiano della morte di Dio nell’Europa dell’Ottocento coincide con quello dell’inizio della fine della civiltà giudaico-cristiana. La traballante fede del XXI secolo non può più ottenere quello che, ai tempi di Guglielmo il Conquistatore, otteneva facendo costruire cattedrali e abbazie, chiese e basiliche. Le impalcature che stringono la Sagrada Familia come una protesi di contenimento simbolizzano perfettamente il punto esatto toccato dalla religione cristiana: una secca ontologica. Colmo dell’ironia, la rovina del cristianesimo è già presente, consacrata da papa Benedetto XVI. E’ questo stesso papa che, martedì 12 settembre 2006, all’Università di Ratisbona, dove aveva insegnato teologia e filosofia, ha citato Manuele II Paleologo per spiegare quello che succede in Europa. Alla luce delle reazioni dell’intero pianeta, ha capito forse che era troppo tardi e che non gli rimaneva altro che dare le dimissioni. Fatto sta che Benedetto XVI rinuncia alla propria carica il 28 febbraio del 2013 – rinuncia, dà le dimissioni e si ritira nel silenzio e nella preghiera… Tornato a essere Joseph Aloisius Ratzinger, viene sostituito da papa Francesco, talmente gesuita da aver preso il nome del primo dei francescani! La Sagrada Familia è in rovina e il papa che l’ha consacrata ha dato le dimissioni. Roma non è più a Roma”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE