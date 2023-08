Madre non madre, la maternità è il tema delle lettere italiane

Figli non se ne fanno ma di mamme siamo pieni. E fortunati noi che viviamo nell’Eden delle madri biologiche, genitrici queer, delle mamme di cagnolini, gattini, bambini immaginari. Il fatto è che l’italiana pensa al figlio come lo stilnovista alla donna-angelo. Come a un essere che c’è e non c’è – perché non si fa – ma senza il quale muto è il pensiero, la parola, l’opera letteraria. E fortunati noi che viviamo quest’emancipazione al contrario: con le donne laureate che anziché dare il giusto peso (cioè poco) ai figli che fanno, si curano troppo di quelli che non fanno. E centrano il dibattito pubblico sul tema. Un’occasione unica per il sociologo che abbiamo dentro. Fortunati noi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE