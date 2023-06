Verso lo strega. La tragedia di Ada D'Adamo e il diritto di scrivere di ciò che si è vissuto

“Come d’aria” è in una cinquina particolarmente sensibile ai memoir di dolore e sofferenza, e potrebbe vincere. Ancora narrativa come autobiografia, questa volta tragica

È un piccolo libro, stretto tra mattoni che vanno dalle 250 pagine alle 500 di Andrea Canobbio, sottoposto ieri all’esame di pagina 69. Vale per i volumi cartacei: chi legge gli e-book sa che le unità di misura sono diverse, per restare invariate quando vogliamo ingrandire o rimpicciolire i caratteri. Sostiene Marshall McLuhan che se la 69 è di vostro gradimento, vi piaceranno anche le altre. Vale come campione, della bravura oppure dell’abbiocco dello scrittore, magari partito a razzo, o rifacendo mille volte la prima frase.