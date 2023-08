Dal pulp mitologico a quello umano. Anche l'orrore può essere affascinante

Altro che film dell’orrore, fiction pulp, letteratura splatter, delitti dell’estate, serial killer, maxi incidenti in autostrada, comizi di Conte e quant’altro di spaventoso ci consegna la nostra contemporaneità. Tutto è già stato ampiamente esplorato, cotto e mangiato, déjà vu. Come dimostra questa deliziosa mostra Schaurig Schön 2.0, più o meno “Spaventosa bellezza”, remake di una vecchia esposizione viennese riallestita, molto opportunamente, al castello di Ambras a Innsbruck, sede di una delle più celebri Wunderkammer europee, quella dell’arciduca Ferdinando II del Tirolo. La tesi è che anche l’horror può risultare perversamente “bello”, come del resto teorizzava Victor Hugo, shakespeareggiando nella prefazione al suo Cromwell. Si inizia, ovviamente, con le atrocità mitologiche, per esempio le innumerevoli spaventose teste di Medusa, anche da decapitata sempre con la sua permanente di serpenti come nel quadro di Rubens e Snyders (in arrivo da Brno, quindi finora mai visto). Poi, naturalmente, le polpose Andromede minacciate dal drago, i centauri randellati da Ercole e il povero Marsia scorticato. Qui piace assai la spada d’onore spedita da Papa Gregorio XIII al sullodato Ferdinando che al Brennero faceva la guardia contro l’eresia, con due draghi evidentemente luterani che incorniciano lo stemma dei Boncompagni-Ludovisi, un altro drago: sono finezze. Il pulp mitologico si salda con quello biblico: con il drago regola i conti san Michele, mentre per le teste mozzate c’è solo l’imbarazzo della scelta fra quella del Battista reclamata da Salome e quella di Oloferne mostrata da Giuditta. Il diavolo è onnipresente. Sull’elmo da parata “all’antica” dell’arciduca, realizzato a Milano già allora capitale della moda, sul dorso di una meravigliosa lira da braccio di Giovanni d’Andrea, ma anche nel carnevale dei contadini tirolesi, quando il costume da Lucifero prevedeva ali da drago sulle spalle e, in testa, una maschera cornuta e con la lingua fuori. Insomma, il demonio fa anche le boccacce.

