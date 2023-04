Il patto anti horror e Grimcutty. Prova a togliermi il telefono

Quando nel film il mostro è il panico dei genitori rispetto alla tecnologia in mano ai figli, oppure ancora la scatola detox in cui chiudere tutti i computer. Non c'è nulla di più violento

Avevo fatto un patto molto serio con mio figlio: niente più film horror la sera, che poi ti agiti, non dormi, prendi 3, io mi arrabbio e divento un film horror. Il vero motivo è che mi annoio troppo e non capisco perché uno debba sempre finire in una strada buia da solo con la pioggia e un mostro che lo insegue. Non uscire di casa! Non ci andare! Fai la vaga! Come tutti i nostri patti, si è dissolto a metà pomeriggio di un giorno qualunque, quando ho ricevuto lo stesso messaggio di sempre: che ci guardiamo stasera? Avendo esaurito le apocalissi e i terremoti, ho detto: scegli tu. Ha scelto un horror.