Oggi pure gli horror hanno una coscienza politica

I neri morivano per primi, nei film horror. Se per avventura riuscivano ad arrivare fino alla fine, venivano ammazzati dai buoni. Fa testo per la regola numero uno la nostra esperienza di spettatori, certificata dalla parodia di Wes Craven, “Scream” (in Italia dove bisogna sempre spiegare tutto, il film è uscito con la precisazione: “Chi urla muore”). Fa testo per l’eccezione alla regola “La notte dei morti viventi” di George Romero: Ben, sopravvissuto eroicamente a un’orda di zombie, appare ai poliziotti come un uomo nero con un fucile in mano, quindi lo uccidono.

